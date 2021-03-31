Минчане хотели проучить водителя, который ударил парня с БЧБ флагом. Суд назначил им суровое наказание

Источник материала: Tut.by

Оглашен приговор по делу Юрия Сергея и 37-летнего Кирилла Казея. Минчане хотели проучить водителя BMW, который избил на дороге парня с БЧБ флагом, видео конфликта разошлось в сети. На подходе к дому водителя приятелей задержал ОМОН. Один из фигурантов в суде заявил, что его пытали, чтобы он признал вину. Однако в материалах дела нет видео с нагрудных регистраторов бойцов. За хулиганство, подготовку к повреждению имущества и незаконное хранение боеприпасов, которые нашли в авто задержанных, суд приговор Казея к 7 годам колонии, Сергея — к 6 годам, оба должны выплатить штраф по 4 350 рублей.



Фото: TUT.BY

27 октября 2020 года в соцсетях появилось видео, как водитель BMW прямо на дороге бьет мужчину, у которого был бело-красно-белый флаг. Реакцию водителя многие связали с его политической позицией. Позже нападавший, Дмитрий Давыдюк, пояснил, что инцидент не связан с политикой, мол, пешеход был нетрезвым, мешал проезду. По факту Давыдюка к ответственности не привлекали, более того, он заявил , что считает свои действия правомерными.

Видео драки разошлось в сети, в телеграмм-каналах появились контакты водителя, в том числе его домашний адрес. По версии следствия, в одном из чатов трое жителей Минска решили проучить мужчину: проколоть шины его авто. Ночью 28 октября 2020 года они выдвинулись к нему во двор, но на подходе двое,, были задержаны бойцами ОМОН, еще один участник успел скрыться, сейчас он находится в розыске. При личном обыске у Казея был изъят пневматический пистолет без пуль и баллона, у Сергея — самодельный нож, который экспертиза признала холодным оружием. На следующий день при обыске автомобиля Казея были обнаружены флаги, листовки, фейерверки, лазерные указки, ручная граната и 58 патронов, — сюжет об этом показали на государственном телеканале.

Изначально Казея и Сергея привлекли к административной ответственности — якобы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение законному требованию сотрудников милиции, в протоколах указано, что в действиях задержанных нет состава преступления. Однако по окончанию административного ареста на свободу они уже не вышли, их оставили под стражей, затем предъявили обвинение по трем уголовным статьям: приготовление к совершению особо злостного хулиганства (ч. 1 ст. 13, ч. 3 ст. 339 УК), приготовление к умышленному уничтожению либо повреждению имущества (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 218 УК) — по факту планируемого повреждения машины и нападения на владельца BMW, незаконное хранение боеприпасов (ч. 3 ст. 295 УК) — по факту обнаруженных при обыске предметов. Максимальное наказание по этим статьям — до 10 лет лишения свободы.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

В суде обвиняемые заявили, что не признают вину. Водитель BMW был признан потерпевшим, хотя на процессе сказал, что сам в правоохранительные органы не обращался, потому что счел, что угрозы были лишь психологическим давлением. О статусе потерпевшего он узнал от следователя. С обвиняемыми незнаком, в суде увидел их впервые, данных о том, что именно Казей и Сергей отправляли ему сообщения с угрозами, в суде не прозвучало.

Сотрудников ОМОН, которые задерживали Юрия и Кирилла, допросили в закрытом судебном заседании — «с целью обеспечения безопасности свидетелей».

Юрий Сергей отказался от дачи показаний в суде. Кирилл Казей, в свою очередь, еще раз подчеркнул, что не признает себя виновном в полном объеме и сказал, что в тот вечер не совершал никаких противоправных действий, передает правозащитный сайт spring96.org . Он подробно рассказал про свое задержание. В тот вечер он, Юрий Сергей и мужчина, с которым познакомились за пару часов до задержания, действительно приехали к дому, в котором проживает водитель Давыдюк, предполагая, что там будет проходить какая-нибудь акция, и хотели посмотреть, как будут развиваться события. Однако было уже поздно, никаких акций не проходило. И когда они планировали уезжать, третий мужчина сказал, что увидел нескольких человек, идущих за ними, и бросился бежать. Казей и Сергей также побежали, но те их догнали. Это оказались сотрудники ОМОН в гражданском. Третьему мужчине удалось скрыться.

— Меня ударили два раза по лицу, повалили на землю, надели стяжки на руки и затем избивали дубинкой в несколько заходов. В какой-то момент один из сотрудников принес откуда-то пистолет, и снова начали избивать. Когда били, один из сотрудников комментировал: «Бей по почкам, чтоб они стали кровью с**ть». Затем максимально сильно затянули стяжки на руках со словами: «Вот так еще полежите, вообще без рук останетесь». Я уверен, что это все было заснято на нагрудные видеорегистраторы, однако в материалы дела это не попало. По дороге в РУВД сотрудники угрожали, что будут стрелять по ногам из того якобы найденного пистолета. Уже в Заводском РУВД я заявил сотруднику, что не буду подписывать никаких бумаг, где фигурирует этот пистолет, на что сотрудник ответил, что этого и не нужно делать, — рассказал во время допроса Кирилл Казей.

На следующий день Казея повезли в суд, чтобы судить по статьям 23.34 и 23.4 КоАП. На суде он потребовал адвоката, тогда его увезли обратно в РУВД, где, по его словам, ему угрожали и заставляли признаться в совершении преступлений или участии в экстремистских группировках.

— Угрожали, что якобы меня «мягко приняли», что отвезут в лес и заставят могилу себе капать. Один из сотрудников говорил, что прошел Афган и знает, как причинить очень сильную боль. Говорили, что будет обыск у меня дома, в авто, на фирме, где я работал, и что во время обыска могут найти все что угодно. Пугали тем, что могут надолго посадить меня. А если дам те показания, что им надо, то отделаюсь штрафом или сутками. Но я ведь не преступник, дать мне им абсолютно нечего. Напоследок мне сказали, что я об этом пожалею.

Казей отметил, что примерно через два часа после этой «беседы» состоялось вскрытие и обыск его машины, где и нашли гранату с патронами. На суде он сказал, что настаивает на том, чтобы к материалам дела было приложено полное видео его задержания, а также пояснения сотрудников ОМОН о том, где был найден пистолет.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

О том, что в его машине были найдены патроны и граната, он узнал 30 октября, находясь в ИВС на Окрестина. Мужчина отрицает, что они принадлежат ему, и не знает, кто и когда их туда положил, считает, что их ему подкинули. Казей уверен, что машину вскрывали до официального осмотра, так как часть вещей, оставленных в машине, затем лежала на других местах. При этом он не отрицает, что другие вещи в машине принадлежат ему: например, фейерверки были куплены на день рождения отца и дочери, а лазерные указки — для детей, чтобы они могли играть с котами.

Согласно материалам дела, на гранате, найденной в бардачке, есть генетический материал Казея. Он считает, что материал мог появиться там от соприкосновения гранаты с другими предметами, на которых наверняка после двух лет использования авто он был.

Казей подчеркнул, что при задержании у него не было пистолета, видео подтверждает, что у него изымались только деньги. По его словам, у него в кошельке в момент задержания было около 1000 долларов, предназначенных для покупки ноутбука. Еще 300 лежало в кармане. Однако в протоколе обыска написали, что в кошельке было найдено 500 долларов. В связи с этим Казей подал заявление в РУВД по поводу кражи денег из авто и попросил приложить материалы проверки к его уголовному делу. Ответа он не получил.

Обвиняемый сообщил, что протокол осмотра заполнен разными почерками. Обвиняемый ходатайствовал о проведении дактилоскопической экспертизы найденного пистолета, чтоб доказать, что не имеет к нему отношения, но ему было отказано.

На суде он пояснил, что после задержания назвал другое место жительства, а также сказал, что приехал на такси, из-за боязни за семью и машину.

На суде также был допрошен свидетель Драневич — коллега Кирилла Казея, который присутствовал на вскрытии и осмотре BMW Казея, а затем отгонял его на территорию Заводского РУВД. По его словам, к автомобилю его «особо не допускали». Открывал авто следователь, ключ был у него. Также он отметил, что на осмотр машины не допустили адвоката Казея, зато присутствовали журналисты государственного телеканала.

В ходе прений гособвинитель запросила для Казея 7 лет колонии усиленного режима, для Сергея — 6. По ее мнению, вина мужчин полностью доказана, а в основу обвинительного приговора она предложила положить показания свидетелей-омоновцев, участвовавших в задержании и дававших эти показания на закрытом заседании. Сторона защиты обратила внимание на многочисленные процессуальные нарушения в ходе следствия и попросила оправдать обвиняемых.

Судья Анжела Костюкевич постановила признать виновными Кирилла Казея и Юрия Сергея, назначить 7 лет лишения свободы первому, 6 лет лишения свободы второму. Также мужчины должны выплатить штраф, каждый по 4 350 рублей.