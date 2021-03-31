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В отношении учителя свислочской школы возбудили уголовное дело за клевету на Лукашенко
31.03.2021 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Гродненской области 24 марта возбудила уголовное дело в отношении учителя средней школы в Свислочи за клевету в отношении президента. 56-летний местный житель, по мнению прокуратуры, 20 августа на центральной площади высказывал на площади «ложные и бездоказательные личные измышления»,
20 августа на площади Карла Маркса в Свислочи проходил мирный митинг. Тогда в центре населенного пункта собралось около 50 человек. Люди собирали подписи, чтобы в местной районке были опубликованы протоколы всех избирательных комиссий, а также хотели встретиться с председателем Свислочского райисполкома.
Во время митинга некоторые выступали перед присутствующими.
По версии прокуратуры, 56-летний учитель местной школы «умышленно высказал бездоказательные, заведомо ложные, позорящие главу государства личные измышления, соединенные с его обвинением в особо тяжком преступлении».
Возбуждено уголовное дело по по ч.2 ст. 367 УК - за клевету в отношении президента.
Наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
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vk.com/svisloch_city
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Прокуратура Гродненской области 24 марта 2021 года возбудила уголовное дело в отношении учителя средней школы в Свислочи за клевету в отношении президента. 56-летний...
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