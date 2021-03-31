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МВД: у новых биометрических паспортов будет высокая степень защиты
31.03.2021 14:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар - Sputnik. Новые биометрические документы, которые вводятся в Беларуси с 1 сентября 2021 года, будут обладать высокой степенью защиты, заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун на пресс-конференции в Минске в среду.
В соответствии с указом введение биометрических документов, удостоверяющих личность (идентификационной карты), и биометрических документов для выезда за пределы страны и въезда в Беларусь (в виде паспортной книжки)
"Паспорт гражданина Беларуси нового образца очень красивый и отличается тем, что идентификационные данные гражданина отображены на первой странице, а не на обложке, как у ныне действующего паспорта", – рассказал Бегун.
По его словам, новые биометрические документы с высокой степенью защиты от подделки "будут способствовать укреплению национальной безопасности страны и улучшению имиджа Беларуси на международной арене", их введение также позволит "создать в Беларуси современную систему идентификации личности".
Бегун уточнил, что действующий в настоящее время паспорт гражданина РБ останется документом, удостоверяющим личность гражданина.
Как будут выдавать биометрические паспорта
Говоря о сроках получения биометрических документов, Бегун уточнил, что время выдачи и обмена сократится с 30 до 15 рабочих дней в общем порядке, с 15 до 10 рабочих дней – в ускоренном и с 7 до 5 рабочих дней – в срочном порядке.
Стратегия выдачи новых документов предусматривает, что любой гражданин РБ должен будет обратиться в отделение по гражданству и миграции по месту жительства, а в последующем, получив ID-карту, биометрический паспорт можно будет получить в любом отделении по гражданству и миграции, сказал Бегун.
По его словам, для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, замена документов, удостоверяющих личность, и документов для выезда из страны и (или) въезда в Беларусь на биометрические будет проходить постепенно.
"До окончания срока своего действия они останутся равнозначны в использовании с биометрическими документами", - уточнил он.
Сколько будут стоить ID-карта и биометрический паспорт
Касаясь вопросов стоимости новых документов для населения, Бегун уточнил, что для социально уязвимых категорий граждан – пенсионеров, инвалидов I и II группы – выдача ID-карты составит одну базовую величину, биометрического паспорта – полторы базовые величины, что является себестоимостью изготовления данных документов.
Для иных граждан госпошлина составит полторы и две базовые величин за получение ID-карты и биометрического паспорта соответственно, уточнил начальник департамента.
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Действующий в настоящее время паспорт гражданина Республики Беларусь останется документом, удостоверяющим личность гражданина, обещают в МВД.
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