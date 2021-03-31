МВД: у новых биометрических паспортов будет высокая степень защиты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар - Sputnik. Новые биометрические документы, которые вводятся в Беларуси с 1 сентября 2021 года, будут обладать высокой степенью защиты, заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун на пресс-конференции в Минске в среду.

В соответствии с указом введение биометрических документов, удостоверяющих личность (идентификационной карты), и биометрических документов для выезда за пределы страны и въезда в Беларусь (в виде паспортной книжки) предусматривается с 1 сентября текущего года.

"Паспорт гражданина Беларуси нового образца очень красивый и отличается тем, что идентификационные данные гражданина отображены на первой странице, а не на обложке, как у ныне действующего паспорта", – рассказал Бегун.

По его словам, новые биометрические документы с высокой степенью защиты от подделки "будут способствовать укреплению национальной безопасности страны и улучшению имиджа Беларуси на международной арене", их введение также позволит "создать в Беларуси современную систему идентификации личности".

Бегун уточнил, что действующий в настоящее время паспорт гражданина РБ останется документом, удостоверяющим личность гражданина.

Как будут выдавать биометрические паспорта

Говоря о сроках получения биометрических документов, Бегун уточнил, что время выдачи и обмена сократится с 30 до 15 рабочих дней в общем порядке, с 15 до 10 рабочих дней – в ускоренном и с 7 до 5 рабочих дней – в срочном порядке.

Стратегия выдачи новых документов предусматривает, что любой гражданин РБ должен будет обратиться в отделение по гражданству и миграции по месту жительства, а в последующем, получив ID-карту, биометрический паспорт можно будет получить в любом отделении по гражданству и миграции, сказал Бегун.

По его словам, для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, замена документов, удостоверяющих личность, и документов для выезда из страны и (или) въезда в Беларусь на биометрические будет проходить постепенно.

"До окончания срока своего действия они останутся равнозначны в использовании с биометрическими документами", - уточнил он.

Сколько будут стоить ID-карта и биометрический паспорт

Касаясь вопросов стоимости новых документов для населения, Бегун уточнил, что для социально уязвимых категорий граждан – пенсионеров, инвалидов I и II группы – выдача ID-карты составит одну базовую величину, биометрического паспорта – полторы базовые величины, что является себестоимостью изготовления данных документов.

Для иных граждан госпошлина составит полторы и две базовые величин за получение ID-карты и биометрического паспорта соответственно, уточнил начальник департамента.

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