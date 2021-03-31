За «повешенных» ростовых кукол с лицами чиновников троих могилевчан судят в Круглом. Процесс закрыли

Источник материала: Tut.by

Начался суд по «Делу кукол». На скамье подсудимых — могилевчане Сергей Скок, Ольга Климкова и Максим Сергеенко. Их обвиняют в том, что они изготовили шесть ростовых кукол с циничными надписями и изображениями высших должностных лиц, разместили их на путепроводах возле деревень Вильчицы и Любуж, сфотографировали и распространили снимки в сети. Процесс сделали закрытым, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

В ноябре МВД сообщило о задержании четверых могилевчан в возрасте от 33 до 39 лет (затем стало известно, что задержанных по этому делу всего восемь). Они сделали шесть ростовых кукол «чиновников» и повесили эти манекены в петли на путепроводах возле деревень Вильчицы и Любуж Могилевского района.

— По словам мужчины, который изготавливал куклы из соломы и одежды, акция была не единственной. Ранее в лесу компания фотографировалась, изображая сотрудников ОМОНа, которые избивают мирных протестующих, — сообщало МВД.



Фото: t.me/MAYDAYhr

«Дело кукол» начали рассматривать сегодня, 31 марта, причем в суде Круглянского района, несмотря на то, что все обвиняемые — могилевчане. Сергей Скок и Ольга Климкова под стражей с ноября, Максим Сергеенко — под подпиской о невыезде. Действия всех троих квалифицировали как злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК РБ) и оскорбление президента (ч. 2 ст. 368 УК РБ).

Процесс ведет судья Дмитрий Сосновский. Гособвинитель — помощник прокурора Круглянского района Артем Наливайко.



Фото: t.me/MAYDAYhr

Когда процесс начался, гособвинитель Наливайко ходатайствовал, чтобы процесс сделали закрытым, так как в «деле кукол» есть еще один эпизод, по которому до сих пор идет следствие. Судья Сосновский ходатайство удовлетворил, из зала всех удалили, процесс закрыли.

До начала процесса Ольга Климкова успела рассказать, что она не признает вину. Условия содержания в могилевском СИЗО она назвала «нормальными» и сказала, что ее поддерживают родные.