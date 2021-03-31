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Парень отправил девушке сообщение о минировании поезда «Лида-Гродно», чтобы познакомиться

31.03.2021 14:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний парень из Скиделя ехал в одном вагоне поезда со своей ровесницей и отправил ей сообщение о минировании состава — с его слов, чтобы познакомиться. В итоге поезд остановили, а на место вызывали саперов. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.


Фото: pixabay.com

Во вторник, 30 марта, 17-летняя студентка-первокурсница, ехавшая в дизель-поезде Лида — Гродно при подъезде к областному центру получила в соцсети от незнакомого пользователя сообщения «безопасность этого поезда зависит только от тебя…» и «взрыв произойдет через 19 минут».

Девушка сразу же рассказала о тревожных посланиях находившимся в вагоне милиционерам, после чего машинист экстренно остановил поезд. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа взрывного устройства не нашла. Задержка в движении состава оказалась незначительной — всего 12 минут.

Транспортная милиция смогла быстро установить виновника переполоха. Им оказался 17-летний парень из Скиделя, который ехал в том же вагоне, что и его ровесница-студентка. Молодой человек рассказал, что отправил сообщения об угрозе, потому что таким образом хотел познакомиться с девушкой.

Было возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности, действиям парня дана правовая оценка.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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На место вызывали бригаду саперов, однако взрывное устройство не нашли и возбудили уголовное дело.
 
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