Транспорт в Витебске ждут серьезные перемены: введут единый талон и изменят все маршруты

Источник материала: Tut.by

С 1 апреля в Витебске введут новшества в работе общественного транспорта. В частности, появятся единые билеты и штрафы для зайцев в маршрутных такси. Планируют изменить и маршруты движения. Об этом сообщают «Витьбичи» со ссылкой на руководителей «Витебскоблавтотранса» и «Оператора перевозок».



Фото: Сергей Серебро

Единый билет на три вида транспорта и новые проездные

С апреля в Витебске появится единый одноразовый проездной билет для всех видов городского транспорта: трамвая, троллейбуса и автобуса (раньше в киосках продавали билеты только на трамвай и троллейбус).

Эти билеты можно купить в киосках «Витебскоблсоюзпечать» и «Табакерка».

У единого талона новый дизайн и большая степень защиты от подделки.

Билет необходимо предъявить кондуктору и погасить компостером — вскоре их установят и в автобусах. Остаются в силе и другие способы оплаты за проезд: с помощью безналичной системы «Оплати» и покупки талончика у кондуктора.

По-новому теперь выглядят месячные проездные билеты: они отмечены цифрами, их 12 — по количеству месяцев в году. Проездной на каждый месяц прокомпостирован: если, например, он приобретен на апрель, то на нем вырезана цифра 4.



Единый билет. Источник: «Витьбичи»

Штраф для зайцев в маршрутке

Ответственность за безбилетный проезд в маршрутках сейчас возложена на пассажира — штраф будет платить он, а не водитель. Безбилетник также попадает в базу правонарушителей МВД.

— Мы получали жалобы от пассажиров, что водители маршруток не всегда выдают билеты за проезд, — отмечает директор предприятия «Оператор перевозок» Сергей Маршалович. — В прошлом году мы зафиксировали около 440 случаев таких нарушений на городских, пригородных и междугородних линиях. С водителей взыскали штрафов на 41,5 тысячи рублей. В бюджет дополнительно поступило около 3 миллионов рублей налогов. Но пассажиры должны помнить: отдавая свои 1 рубль 20 копеек водителю, они обязаны потребовать от него талон.



Новые проездные. Источник: «Витьбичи»

«Горэлектротранс», автопарк № 1 и автовокзал войдут в «Витебскоблавтотранс»

С 1 апреля в Витебске реорганизуют транспортные предприятия. Филиалы «Городской электрический транспорт», «Автобусный парк № 1 Витебска», «Витебский автовокзал». станут подразделениями ОАО «Витебскоблавтотранс».

— Мы пошли на это в интересах пассажира, ради которого и работаем, — объясняет генеральный директор «Витебскоблавтотранса» Сергей Медведев. — Нередко доходило до банального, когда в нашем городе конкурировали, допустим, автобус и троллейбус, а в результате страдал пассажир. Мы получали жалобы, что автобусы ходили один за другим, а потом люди подолгу ждали транспорта. Не было обратной связи и у автовокзала с автопарком № 1, и иногда на востребованные рейсы с большим пассажиропотоком подавали автобусы малой вместимости. Люди, которые не могли попасть на нужный рейс, вынуждены были пользоваться услугами частника, а то и нелегала.

Реорганизация позволит создать единый график движения всей маршрутной сети в Витебске, провести оптимизацию сотрудников, «что положительно скажется на финансовом положении предприятия и снизит нагрузку на бюджет», считают в «Витебскоблавтотрансе».

В связи с реорганизацией транспортных предприятий в Витебске планируют изменить всю маршрутную сеть: движение автобусов, трамваев, троллейбусов, маршрутных такси. Если у вас есть вопросы или предложения по организации движения транспорта, звоните по телефону: 8 0212 22-80-65.