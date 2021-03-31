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Женщина не могла дозвониться подруге - и сообщила в милицию. Оказалось, ту еще осенью убили и закопали
31.03.2021 14:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 29 марта, в милицию обратилась жительница Мозыря: мол, ее 33-летняя знакомая из Ельска с осени перестала выходить на связь. В последний раз подруги созванивались, когда пропавшая отмечала свой день рождения. Что было дальше,
Сыщики и участковый выяснили: женщина сожительствовала с 53-летним машинистом экскаватора, злоупотребляла спиртным, не работала.
Сам мужчина рассказал милиционерам, что его спутница уехала с другим в Россию, и якобы на трассе под Тулой ее видел дальнобойщик. Правда, личность водителя сожитель так и не смог раскрыть, чем и вызвал сомнение. В последующем его причастность к исчезновению женщины установили с помощью детектора лжи.
Выяснилось, что в конце октября мужчина вернулся из командировки и застал женщину пьяной. Он разозлился, вытянул ее из дома, избил и оставил во дворе. На следующий день увидел пострадавшую мертвой на том же месте — решил скрыть преступление. Труп отнес в сарай и закопал.
Вот как он рассказывал об этом милиции.
В отношении жителя Ельска возбудили уголовное дело за убийство.
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Женщина не могла дозвониться подруге - и сообщила в милицию. Оказалось, ту еще осенью убили и закопали
В понедельник, 29 марта, в милицию обратилась жительница Мозыря: мол, ее 33-летняя знакомая из Ельска с осени перестала выходить на связь. В последний раз подруги...
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