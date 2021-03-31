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Конституционная комиссия сегодня начала свою работу

Помимо организационных и юридических вопросов, сегодня начали рассматривать предложения по второму разделу Конституции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конституционная комиссия начала работу. Обсуждаются возможные изменения Конституционная комиссия сегодня начала свою работу По словам председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, рассмотрят каждое предложение, которое...

По словам председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, рассмотрят каждое предложение, которое поступит участникам рабочей группы. При этом самые конструктивные инициативы в будущем могут быть реализованы не в Конституции, а в соответствующих законах или правовых актах. Определен рабочий график (комиссия планирует собираться раз в две недели), чтобы рассмотреть предложения по каждому из разделов основного закона страны.Как отметил Петр Миклашевич, символично, отметил, что работу комиссия начала с такого важнейшего понятия, как права и свободы гражданина. Среди предложений от граждан звучат темы защиты персональных данных, традиционных устоев семьи, введение института уполномоченных по правам человека, а также ужесточение ответственности при нарушении прав личности. Конституционная комиссия продолжит работу весь день.