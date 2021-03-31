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Конституционная комиссия начала работу. Обсуждаются возможные изменения

31.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конституционная комиссия  сегодня начала свою работу

По словам председателя Конституционного суда Петра Миклашевича,  рассмотрят каждое предложение, которое поступит участникам рабочей группы. При этом самые конструктивные инициативы в будущем могут быть реализованы не в Конституции, а в соответствующих законах или правовых актах. Определен рабочий график (комиссия планирует собираться раз в две недели), чтобы рассмотреть предложения по каждому из разделов основного закона страны.

Конституционная комиссия начала работу. Обсуждаются возможные изменения


Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси: "Сейчас не стоит задача написать Конституцию с чистого листа. Конституция была принята, напомню, в 1994 году, изменения были внесены в 1996 году. И вот уже около 30 лет Республика Беларусь устойчиво, динамично, безопасно развивается. Мы достигаем прогресса по различным направлениям. И сегодня на современном этапе необходимо укрепить правовой каркас нашего основного закона, чтобы дать возможность регулировать на самом высоком уровне современном общественные отношения по всем направлениям".

Помимо организационных и юридических вопросов, сегодня начали рассматривать предложения по второму разделу Конституции

Как отметил Петр Миклашевич,   символично, отметил,  что работу комиссия начала с такого важнейшего понятия, как права и свободы гражданина. Среди предложений от граждан звучат темы защиты персональных данных, традиционных устоев семьи, введение института уполномоченных по правам человека, а также ужесточение ответственности при нарушении прав личности. Конституционная комиссия продолжит работу весь день.

 
 
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Конституционная комиссия  сегодня начала свою работу По словам председателя Конституционного суда Петра Миклашевича,  рассмотрят каждое предложение, которое...
 
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