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В Минске усилят контроль за соблюдением масочного режима
31.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУже сегодня профильные службы и администрации районов начнут мониторить объекты торговли и общепита. За несоблюдение обязательного масочного режима для руководителей субъектов хозяйствования предусмотрена административная ответственность. При этом работу объектов, где нарушают противоэпидемиологические мероприятия, приостановят до устранения замечаний.
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Уже сегодня профильные службы и администрации районов начнут мониторить объекты торговли и общепита. За несоблюдение обязательного масочного режима для...
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