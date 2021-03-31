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СК: Дедок причастен к беспорядкам в стране, захвату власти и подрыве нацбезопасности
31.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ в продолжение темы борьбы с экстремизмом и ответов на вызовы. Следствие сегодня сообщило, что получены доказательства о причастности анархиста Дедка еще к ряду тяжких преступлений. В связи с этим возбуждено 2 уголовных дела.
Андрей Мотолько, замначальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску: "Согласно материалам уголовного дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал Мiкоlа. В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
Указанные действия совершались с использованием управляемого им телеграм-канала
В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следует отметить, что в указанном интернет-ресурсе публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и государственных служащих".
Коктейли Молотова и холодное оружие - привычный набор анархистаОбвиняемый находится под стражей - мера пресечения ему не изменялась. Расследование продолжается. Люди, которые придерживаются таких же взглядов, как Дедок, очень хорошо успели показать себя во время последних событий. Анархисты шли в первых рядах на акциях протеста, которые не раз заканчивались столкновениями с правоохранителями. Файеры, "коктейли Молотова", холодное оружие.
Все это обычный набор анархистов. Это их на Западе и наши так называемые независимые СМИ называют мирными демонстрантами, а милиции приходятся заниматься борьбой с натуральными террористами.
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И в продолжение темы борьбы с экстремизмом и ответов на вызовы. Следствие сегодня сообщило, что получены доказательства о причастности анархиста Дедка еще к ряду...
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