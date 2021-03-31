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СК: Дедок причастен к беспорядкам в стране, захвату власти и подрыве нацбезопасности

31.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И в продолжение темы борьбы с экстремизмом и ответов на вызовы. Следствие сегодня сообщило, что получены доказательства о причастности анархиста Дедка еще к ряду тяжких преступлений. В связи с этим возбуждено 2 уголовных дела. 

О задержании анархиста мы уже рассказывали. Тогда в конспиративной квартире, расположенной в Осиповичском районе, была обнаружена атрибутика для протестов на все случаи жизни: "коктейли Молотова", деньги и банковские карточки для оплаты участникам митингов. Причем, борцам с оргпреступностью, которые его задерживали, этот персонаж хорошо знаком. На тот момент анархист был подозреваемым по делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Но расследование дела показало новые факты. 

СК: Дедок причастен к беспорядкам в стране, захвату власти и подрыве нацбезопасности


Андрей Мотолько, замначальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску:  "Согласно материалам уголовного дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал Мiкоlа. В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Указанные действия совершались с использованием управляемого им телеграм-канала
В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следует отметить, что в указанном интернет-ресурсе публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и государственных служащих". 

Коктейли Молотова и холодное оружие - привычный набор анархиста 

Обвиняемый находится под стражей - мера пресечения ему не изменялась. Расследование продолжается. Люди, которые придерживаются таких же взглядов, как Дедок, очень хорошо успели показать себя во время последних событий. Анархисты шли в первых рядах на акциях протеста, которые не раз заканчивались столкновениями с правоохранителями. Файеры, "коктейли Молотова", холодное оружие.



Все это обычный набор анархистов. Это их на Западе и наши так называемые независимые СМИ называют мирными демонстрантами, а милиции приходятся заниматься борьбой с натуральными террористами. 
На днях бойцы ГУБОП задержали информатора инициативы BYPOL - также радикальных взглядов. И свое видение ситуации в Беларуси бывший военный-контрактник как раз активно обсуждал с арестованным анархистом Николаем Дедком.

 
Теги: Минск
 
 
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И в продолжение темы борьбы с экстремизмом и ответов на вызовы. Следствие сегодня сообщило, что получены доказательства о причастности анархиста Дедка еще к ряду...
 
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