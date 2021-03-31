Источник материала: БT

Указанные действия совершались с использованием управляемого им телеграм-канала

Коктейли Молотова и холодное оружие - привычный набор анархиста

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК: Дедок причастен к беспорядкам в стране, захвату власти и подрыве нацбезопасности И в продолжение темы борьбы с экстремизмом и ответов на вызовы. Следствие сегодня сообщило, что получены доказательства о причастности анархиста Дедка еще к ряду...

И в продолжение темы борьбы с экстремизмом и ответов на вызовы. Следствие сегодня сообщило, что получены доказательства о причастности анархиста Дедка еще к ряду тяжких преступлений. В связи с этим возбуждено 2 уголовных дела.. Тогда в конспиративной квартире, расположенной в Осиповичском районе, была обнаружена атрибутика для протестов на все случаи жизни: "коктейли Молотова", деньги и банковские карточки для оплаты участникам митингов. Причем, борцам с оргпреступностью, которые его задерживали, этот персонаж хорошо знаком. На тот момент анархист был подозреваемым по делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Но расследование дела показало новые факты.Обвиняемый находится под стражей - мера пресечения ему не изменялась. Расследование продолжается. Люди, которые придерживаются таких же взглядов, как Дедок, очень хорошо успели показать себя во время последних событий. Анархисты шли в первых рядах на акциях протеста, которые не раз заканчивались столкновениями с правоохранителями. Файеры, "коктейли Молотова", холодное оружие.Все это обычный набор анархистов. Это их на Западе и наши так называемые независимые СМИ называют мирными демонстрантами, а милиции приходятся заниматься борьбой с натуральными террористами.- также радикальных взглядов. И свое видение ситуации в Беларуси бывший военный-контрактник как раз активно обсуждал с арестованным анархистом Николаем Дедком.