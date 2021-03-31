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Жители Глубокого благоустраивают мемориал "Урочище Борок"
31.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается благоустройство мест памяти Великой Отечественной войны. Неравнодушные жители Глубокого навели порядок на территории
"Будем надеяться, что даже после нас это место останется священным, чистым, ухоженным. И как напоминание про то, что война - это страшно, это ужас, и это не должно повториться".
"Стараюсь рассказывать детям своим, что тут происходило, как происходило. Слушают. Страшно, война - это всегда страшно".
С особой жестокостью захватчики действовали в отношении еврейского населенияСеверо-западную часть города отвели под гетто. За время его существования оккупанты уничтожили более 10 тысяч человек.
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В Беларуси продолжается благоустройство мест памяти Великой Отечественной войны. Неравнодушные жители Глубокого навели порядок на территории мемориала...
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