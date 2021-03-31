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Жители Глубокого благоустраивают мемориал "Урочище Борок"

31.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжается благоустройство мест памяти Великой Отечественной войны. Неравнодушные жители Глубокого  навели порядок на территории мемориала "Урочище Борок". С сентября 1941-го  в регионе действовал лагерь для советских военнопленных. Солдат и офицеров содержали за колючей проволокой под открытым небом. Люди умирали от голода и болезней. Большинство военнопленных  фашисты отправляли на расстрел. "Урочище Борок" стало братской могилой для 27 тысяч человек.

"Будем надеяться, что даже после нас это место останется священным, чистым, ухоженным. И как напоминание про то, что война - это страшно, это ужас, и это не должно повториться".
"Стараюсь рассказывать детям своим, что тут происходило, как происходило. Слушают. Страшно, война - это всегда страшно".

С особой жестокостью захватчики действовали в отношении еврейского населения

Северо-западную часть города отвели под гетто.  За время его существования оккупанты уничтожили более 10 тысяч человек.

 
 
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В Беларуси продолжается благоустройство мест памяти Великой Отечественной войны. Неравнодушные жители Глубокого  навели порядок на территории мемориала...
 
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