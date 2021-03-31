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С особой жестокостью захватчики действовали в отношении еврейского населения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Глубокого благоустраивают мемориал "Урочище Борок" В Беларуси продолжается благоустройство мест памяти Великой Отечественной войны. Неравнодушные жители Глубокого навели порядок на территории мемориала...

В Беларуси продолжается благоустройство мест памяти Великой Отечественной войны. Неравнодушные жители Глубокого навели порядок на территории. С сентября 1941-го в регионе действовал лагерь для советских военнопленных. Солдат и офицеров содержали за колючей проволокой под открытым небом. Люди умирали от голода и болезней. Большинство военнопленных фашисты отправляли на расстрел. "Урочище Борок" стало братской могилой для 27 тысяч человек.Северо-западную часть города отвели под гетто. За время его существования оккупанты уничтожили более 10 тысяч человек.