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Белорусско-литовская граница: без движения
31.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСитуация на белорусской границе с Евросоюзом продолжает оставаться сложной. К этому моменту в очереди стоят более 1900 грузовиков. В литовском направлении выезда ждут около 1300 фур. На латвийской границе - в очереди свыше 470 грузовых авто. На въезд в Польшу стоят более 160 фур.
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Ситуация на белорусской границе с Евросоюзом продолжает оставаться сложной. К этому моменту в очереди стоят более 1900 грузовиков. В литовском направлении выезда...
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