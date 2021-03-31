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Сейчас все больше людей там открыто говорят - мол, вы же все прекрасно понимаете, что жертвы будут

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И.Тур высказался об оппозиционной пропаганде в программе "Скажинемолчи" Сбежавшая за границу оппозиция нуждается в "спусковом крючке" для разжигания новой волны протестов в Беларуси. Это в эфире программы "Скажинемолчи" заявил...

Сбежавшая за границу оппозиция нуждается в "спусковом крючке" для разжигания новой волны протестов в Беларуси. Это в эфире программы "Скажинемолчи" заявил политический обозреватель ОНТ Игорь Тур. Именно для этого, как отмечает журналист, оппозиция и их пропаганда в экстремистских телеграм-каналах постоянно повторяет: "Кровь на улицах неизбежна".Игорь Тур добавил, что условным "днем Х", когда сбежавшая оппозиция может попытаться вывести людей на протесты, могут стать 9 мая и День Независимости.