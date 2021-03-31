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И.Тур высказался об оппозиционной пропаганде в программе "Скажинемолчи"

31.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сбежавшая за границу оппозиция нуждается в "спусковом крючке" для разжигания новой волны протестов в Беларуси.  Это в эфире программы "Скажинемолчи" заявил политический обозреватель ОНТ Игорь Тур. Именно для этого, как отмечает журналист, оппозиция и их пропаганда в экстремистских телеграм-каналах постоянно повторяет:   "Кровь на улицах неизбежна". 

Игорь Тур,  политический обозреватель ОНТ:  "Есть очень четкий мотив, у людей, которые сбежали. Им нужен резкий триггер для того, чтобы опять всколыхнуть протестную волну. Резкий триггер - это кровь, жертвы. Желательно, жертв побольше.

Сейчас все больше людей там открыто говорят - мол, вы же все прекрасно понимаете, что жертвы будут
Нет, этого не понимает никто - почему должны быть жертвы, но методичное повторение приводит к тому, что люди так начинают думать. Людей, которые хотят собрать массово в условный день Х, хотят толкнуть на жертвы. Какая-то часть протестной толпы в день Х, по замыслу беглых, умрет".  
Игорь Тур добавил, что условным "днем Х",  когда сбежавшая оппозиция может попытаться вывести людей на протесты, могут стать 9 мая и День Независимости.

Гости программы "Скажинемолчи"
 
 
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Сбежавшая за границу оппозиция нуждается в "спусковом крючке" для разжигания новой волны протестов в Беларуси.  Это в эфире программы "Скажинемолчи" заявил...
 
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