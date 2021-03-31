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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по организации "Маршей студентов"
31.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУголовное дело об организации студенческих протестов направлено в суд. 12 гражданам инкриминирована организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, которые повлекли нарушение работы учреждений и транспорта.
Действия происходили с августа по ноябрь прошлого годаСреди обвиняемых - бывшая ассистент кафедры одного из вузов, а также молодые люди, самому старшему из которых 21 год. В ряде случаев экс-ассистент координировала действия участников протеста, информировала о местонахождении правоохранителей, чтобы минимизировать задержания протестующих.
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Уголовное дело об организации студенческих протестов направлено в суд. 12 гражданам инкриминирована организация групповых действий, грубо нарушающих...
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