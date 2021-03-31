Медики обратились к главе профсоюза по поводу приговора Артему Сорокину. Им наконец ответили

Источник материала: Tut.by

В начале марта минские медики написали открытое обращение в адрес главы профсоюза работников системы здравоохранения Вячеслава Шило. «Как главу организации, призванной защищать медиков, как врача и человека» они просили его оценить с точки зрения врачебной этики ситуацию, в которой оказался анестезиолог БСМП Артем Сорокин, которого приговорили к двум годам колонии с отсрочкой наказания за разглашение врачебной тайны. В конце марта подписанты обращения получили официальный ответ.



Артем Сорокин после приговора суда. 2 марта 2021 года. Фото: TUT.BY

В открытом обращении к главе профсоюза коллеги Артема Сорокина просили оценить ситуацию, в которой оказался врач БСМП, с точки зрения врачебной этики. Напомним, 2 марта суд Московского района приговорил его к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год за разглашение врачебной тайны — о том, что погибший Роман Бондаренко на момент поступления в БСМП был трезв. Под обращением за первые сутки подписалось более 430 человек — это сотрудники 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 10-й, 11-й больниц, РНПЦ детской онкологии и гематологии, РНПЦ травматологии и ортопедии, РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова, Минского городского онкодиспансера, Минской областной больницы, МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, сотрудники скорой помощи и поликлиник. Еще порядка 1100 человек подписало электронную форму обращения, рассказали TUT.BY его авторы.

— Уважаемый Вячеслав Дмитриевич, Вы возглавляли БСМП с 2011 по 2014 год, мы не знаем, были ли Вы лично знакомы с Артемом Сорокиным, когда работали главным врачом, но ответьте как глава организации, призванной защищать медиков, как врач и как человек: правильно ли Артем Сорокин поступил с точки зрения врачебной морали, спасая честь убитого человека? — просили в обращении медики. — Принципы врачебной этики формировались веками, но основной постулат медицины был неизменен: интересы пациента всегда превалировали над интересами врача. <…> Поступил ли врач плохо, несмотря на букву закона? Мог ли врач промолчать и позволить опорочить имя убитого?



Подписи под бумажным обращением. Фото: читатель TUT.BY

Официальный ответ от главы профсоюза медиков пришел в конце марта, его получил один из подписантов обращения. Ответ разместился на двух страницах. В нем Вячеслав Шило подробно рассказывает, чем именно занимается профсоюз, какими полномочиями он наделен и какие у него результаты работы, в частности, в 2020 году.

— При обращениях работников и подтверждении факта нарушения законодательства профсоюз принимает все необходимые меры по защите интересов членов профсоюза. Например, только в 2020 году в профсоюз поступило более 1200 обращений. По каждому из них детально изучены все обстоятельства. Результаты их рассмотрения — это представление интересов работников в суде, продление трудовых контрактов, отмена дисциплинарных взысканий, возмещение работникам незаконно удержанных и недоплаченных сумм заработной платы, — следует из письма, которое редакции TUT.BY предоставили подписанты обращения.

Также, перечисляет результаты работы Вячеслав Шило, «в рамках своих полномочий профсоюз в ответ на запросы членов организации инициирует и добивается изменения законодательства для усилений гарантий и защиты интересов работников отрасли. В частности, в прошлом году профсоюз инициировал разработку механизма обязательного страхования ответственности отдельных категорий работников, а также обязательное медработников от противоправных действий третьих лиц».



Фото в редакцию предоставили читатели TUT.BY

Кроме того, указывается в ответе, профсоюз оказывает необходимую, в том числе материальную, помощь членам организации.

— Например, в прошлом году на поддержку работников отрасли и в связи с непростой эпидемиологической ситуацией из средств отраслевого профсоюза было направлено более 3 миллионов 600 тысяч рублей (помощь оказана свыше 21,5 тысячи работников).

По существу вопросов, которые в своем обращении перечисляли медики, глава профсоюза ответил следующее:

— Что касается поднимаемых вами вопросов по оценке тех или иных событий и действий, то обсуждение позиции и поступков третьих лиц, даже с точки зрения морали, без их согласия и участия само по себе не является этичным и корректным.