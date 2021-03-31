В Могилеве появился БГУТ. Что за университет и с чем связаны перемены

Источник материала: Tut.by

Могилевский государственный университет продовольствия сменил название. Теперь это Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий. Приказ о переименовании уже подписал министр образования Игорь Карпенко.



Фото: mgup.by

По-белорусски новое название университета звучит как Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт харчовых і хімічных тэхналогій, но сокращенное название решено использовать частично от полной аббревиатуры БДУХіХТ — БДУТ. Аббревиатура русского названия, соответственно, не БГУПиХТ, а БГУТ.

Университет продовольствия хоть и был в статусе Могилевского государственного, но фактически работал в формате белорусского, пояснил TUT.BY проректор по учебной работе Игорь Давидович. Во-первых, 80% студентов — иногородние. Во-вторых, это единственный в стране вуз с таким высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом по продовольственным специальностям. В-третьих, только в этом университете есть такой большой комплекс специальностей в сфере питания. Поэтому смена статуса лишь официально закрепила реальное положение дел, сказал Игорь Давидович.

Но это не все нововведения. В университете будут открывать и новые специальности. Одну — уже в этом году.

В кампанию-2021 абитуриенты могут подавать заявления на получение специализации «технология продуктов детского и функционального питания» . Эта специализация — единственная в Беларуси, отмечают в университете. Тут будут обучать нутрициологии, физиологии питания, использованию БАДов и пищевых активных добавок в продуктах спортивного, детского и функционального питания и др. А выпускники смогут работать как на кондитерских, хлебопекарных, предприятиях по производству детского питания, так и в санаториях, учебных учреждениях.

В последующем будут появляться и другие новые специальности, добавил Игорь Давидович. Что касается выпускников 2021 года, то они уже получат дипломы об окончании БГУТа — а не МГУПа, в который поступали.