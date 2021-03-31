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В Могилеве появился БГУТ. Что за университет и с чем связаны перемены
31.03.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевский государственный университет продовольствия сменил название. Теперь это Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий. Приказ о переименовании
По-белорусски новое название университета звучит как Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт харчовых і хімічных тэхналогій, но сокращенное название решено использовать частично от полной аббревиатуры БДУХіХТ — БДУТ. Аббревиатура русского названия, соответственно, не БГУПиХТ, а БГУТ.
Университет продовольствия хоть и был в статусе Могилевского государственного, но фактически работал в формате белорусского, пояснил TUT.BY проректор по учебной работе Игорь Давидович. Во-первых, 80% студентов — иногородние. Во-вторых, это единственный в стране вуз с таким высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом по продовольственным специальностям. В-третьих, только в этом университете есть такой большой комплекс специальностей в сфере питания. Поэтому смена статуса лишь официально закрепила реальное положение дел, сказал Игорь Давидович.
Но это не все нововведения. В университете будут открывать и новые специальности. Одну — уже в этом году.
В кампанию-2021 абитуриенты могут подавать заявления на получение
В последующем будут появляться и другие новые специальности, добавил Игорь Давидович. Что касается выпускников 2021 года, то они уже получат дипломы об окончании БГУТа — а не МГУПа, в который поступали.
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Набор на одну новую специальность будет проходить уже в этом году.
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