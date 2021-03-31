ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве появился БГУТ. Что за университет и с чем связаны перемены

31.03.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Могилевский государственный университет продовольствия сменил название. Теперь это Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий. Приказ о переименовании уже подписал министр образования Игорь Карпенко.


Фото: mgup.by

По-белорусски новое название университета звучит как Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт харчовых і хімічных тэхналогій, но сокращенное название решено использовать частично от полной аббревиатуры БДУХіХТ — БДУТ. Аббревиатура русского названия, соответственно, не БГУПиХТ, а БГУТ.

Университет продовольствия хоть и был в статусе Могилевского государственного, но фактически работал в формате белорусского, пояснил TUT.BY проректор по учебной работе Игорь Давидович. Во-первых, 80% студентов — иногородние. Во-вторых, это единственный в стране вуз с таким высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом по продовольственным специальностям. В-третьих, только в этом университете есть такой большой комплекс специальностей в сфере питания. Поэтому смена статуса лишь официально закрепила реальное положение дел, сказал Игорь Давидович.

Но это не все нововведения. В университете будут открывать и новые специальности. Одну — уже в этом году.

В кампанию-2021 абитуриенты могут подавать заявления на получение специализации «технология продуктов детского и функционального питания». Эта специализация — единственная в Беларуси, отмечают в университете. Тут будут обучать нутрициологии, физиологии питания, использованию БАДов и пищевых активных добавок в продуктах спортивного, детского и функционального питания и др. А выпускники смогут работать как на кондитерских, хлебопекарных, предприятиях по производству детского питания, так и в санаториях, учебных учреждениях.

В последующем будут появляться и другие новые специальности, добавил Игорь Давидович. Что касается выпускников 2021 года, то они уже получат дипломы об окончании БГУТа — а не МГУПа, в который поступали.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Набор на одну новую специальность будет проходить уже в этом году.
 
Новости дня
Новости общества
 
За «повешенных» ростовых кукол с лицами чиновников троих могилевчан судят в Круглом. Процесс закрыли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by