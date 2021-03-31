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В Беларуси изменят «Закон о СМИ»: ожидаются серьезные ужесточения

31.03.2021 15:23 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Власти Беларуси планируют ужесточить нормы Закона «О СМИ». Теперь заблокировать любое СМИ будет проще, а независимым журналистам придется трудно.

Как пишет TUT.BY, согласно попавшему в редакцию проекту Закона «Об изменении законов по вопросам средств массовой информации», в Беларуси планируют блокировать любые сайты за пропаганду экстремистской деятельности либо размещение материалов, несущих угрозу для нацбезопасности.

Журналистов будут лишать аккредитации за противоправные деяния во время выполнения своих обязанностей: журналисту нельзя будет использовать свое положение для распространение информации по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства или работы, в связи с политическими убеждениями, а также дискредитировать госорганы и другие организации.

Под раздачу попадут и редакторы: планируется, что журналисты должны будут получать согласие последних на подготовку материалов.

Кроме того, планируется:

  • запретить публикацию опросов общественного мнения об общественно-политической ситуации в стране.
  • юрлица, выполняющие функции СМИ, будут отвечать за распространение информации, которая может нанести вред государству.
  • расширить перечень оснований для вынесения предупреждения СМИ (напомним, что после двух предупреждений, Мининформ имеет право лишить СМИ аккредитации и блокировать его работу).
  • ужесточить ответственность за перепечатывание информации с других источников.
  • лишать СМИ такого статуса без решения суда с санкции Мининформа либо в случае принятия решения Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере при Совбезе Беларуси.
  • ограничивать доступ к СМИ смогут также по решению Генпрокуратуры Беларуси либо прокуроров областей и Минска.

Ранее организация Amnesty International заявила, что в Беларуси властями ведется целенаправленное уничтожение независимых СМИ. 

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси планируют ужесточить нормы Закона «О СМИ». Теперь заблокировать любое СМИ будет проще, а независимым журналистам придется трудно.
 
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