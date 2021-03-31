В Беларуси изменят «Закон о СМИ»: ожидаются серьезные ужесточения

Власти Беларуси планируют ужесточить нормы Закона «О СМИ». Теперь заблокировать любое СМИ будет проще, а независимым журналистам придется трудно.

Как пишет TUT.BY , согласно попавшему в редакцию проекту Закона «Об изменении законов по вопросам средств массовой информации», в Беларуси планируют блокировать любые сайты за пропаганду экстремистской деятельности либо размещение материалов, несущих угрозу для нацбезопасности.

Журналистов будут лишать аккредитации за противоправные деяния во время выполнения своих обязанностей: журналисту нельзя будет использовать свое положение для распространение информации по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства или работы, в связи с политическими убеждениями, а также дискредитировать госорганы и другие организации.

Под раздачу попадут и редакторы: планируется, что журналисты должны будут получать согласие последних на подготовку материалов.

Кроме того, планируется:

запретить публикацию опросов общественного мнения об общественно-политической ситуации в стране.

юрлица, выполняющие функции СМИ, будут отвечать за распространение информации, которая может нанести вред государству.

расширить перечень оснований для вынесения предупреждения СМИ (напомним, что после двух предупреждений, Мининформ имеет право лишить СМИ аккредитации и блокировать его работу).

ужесточить ответственность за перепечатывание информации с других источников.

лишать СМИ такого статуса без решения суда с санкции Мининформа либо в случае принятия решения Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере при Совбезе Беларуси.

ограничивать доступ к СМИ смогут также по решению Генпрокуратуры Беларуси либо прокуроров областей и Минска.