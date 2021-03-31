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В Беларуси изменят «Закон о СМИ»: ожидаются серьезные ужесточения
31.03.2021 15:23 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Власти Беларуси планируют ужесточить нормы Закона «О СМИ». Теперь заблокировать любое СМИ будет проще, а независимым журналистам придется трудно.
Как пишет
Журналистов будут лишать аккредитации за противоправные деяния во время выполнения своих обязанностей: журналисту нельзя будет использовать свое положение для распространение информации по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства или работы, в связи с политическими убеждениями, а также дискредитировать госорганы и другие организации.
Под раздачу попадут и редакторы: планируется, что журналисты должны будут получать согласие последних на подготовку материалов.
Кроме того, планируется:
Ранее организация Amnesty International
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Власти Беларуси планируют ужесточить нормы Закона «О СМИ». Теперь заблокировать любое СМИ будет проще, а независимым журналистам придется трудно.
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