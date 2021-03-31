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«Из крана запах фекалий - прямо до рвоты». Рассказываем, что в Бешенковичах с водой и есть ли массовое отравление
31.03.2021 16:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бешенковичах, где в микрорайоне Молодежная произошла
— В пробах воды, которую взяли в микрорайоне, где произошла авария, не обнаружили патогенов, вызывающих сальмонеллез или дизентерию. Сейчас проводится расширенное эпидрасследование: воду изучают на наличие вирусов и другой микрофлоры. Его результат станет известен в ближайшее время, — сообщают бешенковичские власти.
Санслужба рекомендует жителям горпоселка не использовать водопроводную воду для питья.
— К домам будет организован подвоз питьевой воды, — обещает райисполком.
Жители поселка жаловались, что после употребления воды из крана у людей поднималась температура, начиналась диарея, тошнота.
30 марта, по сообщению районной газеты «Зара», были
По данным на 31 марта, в бешенковичской больнице находятся 6 детей. Их состояние удовлетворительное, информирует райисполком.
Массового отравления водопроводной водой в Бешенковичах нет, заявила БелаПАН главный врач Бешенковичской центральной районной больницы Светлана Рощина: «Это слухи. Мы работаем в штатном режиме, в плановом порядке. У нас всегда находятся дети на госпитализации и по разным причинам. Дети из-за ухудшения качества воды есть, но повторюсь, все в штатном режиме».
Районные власти говорят, что авария на водопроводных сетях произошла с 29 марта на 30 марта. Но в местной группе
Читатели TUT.BY из Бешенковичей также сообщают, что неприятный запах у воды появился еще в воскресенье, 28 марта.
— Вечером 28 марта из крана потекла вода с запахом канализации. В понедельник мы звонили на 115, в областной центр гигиены и эпидемиологии, районную санстанцию. Но в течение суток проблему никто не устранил, а неприятный запах лишь усилился. У моего 6-летнего ребенка появились температура и рвота, в садик он не пошел. Но в скорую я не звонила, так как сама медик, и знаю, как ему помочь. Сама я себя тоже чувствовала плохо: пила кофе, сваренный на воде из крана. Слышала, что в нашу больницу с ночи 29 марта стали обращаться люди с признаками отравления, — написала нам жительница улицы Молодежной в Бешенковичах.
Марина, жительница улицы Урицкого, рассказала, что по состоянию на вторую половину дня 31 марта аварию не устранили:
— Воду в домах перекрыли 30 марта. Такая же ситуация и сегодня. У воды был запах фекалий — прямо до рвоты. В округе в магазинах раскупили всю питьевую воду. Люди обрывали телефоны коммунальников и водоканала. Но те в ответ лишь кивали друг на друга. У моего старшего сына, подростка, появились рвота и температура. Спасали его дома, сегодня ему уже лучше. Но стало плохо младшему, он дома. В яслях в садике, куда он ходит, сегодня никого из детей нет.
30 марта, по словам Марины, в их дворе была цистерна с питьевой водой.
— Но сегодня утром ее не было, хоть по графику должна была быть. Жду вот сейчас — может, приедет вечером.
Женщина говорит, что проблемы с водой в их микрорайоне возникали и раньше:
— Вода никогда не была кристально чистой, иногда у нее появлялся и запах. Люди к этому уже привыкли. Поэтому, когда случилась эта авария, некоторые, наверное, особо не обратили внимания и пользовались ею.
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«Из крана запах фекалий - прямо до рвоты». Рассказываем, что в Бешенковичах с водой и есть ли массовое отравление
В Бешенковичах, где в микрорайоне Молодежная произошла авария в водопроводных сетях, проводится эпидемиологическое расследование, сообщает местный райисполком....
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