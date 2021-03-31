«Из крана запах фекалий - прямо до рвоты». Рассказываем, что в Бешенковичах с водой и есть ли массовое отравление

Источник материала: Tut.by

В Бешенковичах, где в микрорайоне Молодежная произошла авария в водопроводных сетях, проводится эпидемиологическое расследование, сообщает местный райисполком. В больнице находятся шестеро детей, их состояние удовлетворительное. Жителей поселка просят не пользоваться водой из крана. Питьевую воду горожанам будут подвозить, обещают районные власти. Местные рассказали TUT.BY, что происходит в поселке сейчас.



Жителям микрорайона в Бешенковичах, который затронула коммунальная авария, привезли воду в цистерне. Фото: читатель TUT.BY

— В пробах воды, которую взяли в микрорайоне, где произошла авария, не обнаружили патогенов, вызывающих сальмонеллез или дизентерию. Сейчас проводится расширенное эпидрасследование: воду изучают на наличие вирусов и другой микрофлоры. Его результат станет известен в ближайшее время, — сообщают бешенковичские власти.

Санслужба рекомендует жителям горпоселка не использовать водопроводную воду для питья.

— К домам будет организован подвоз питьевой воды, — обещает райисполком.



Такое объявление на подъезде дома в Бешенковичах появилось 30 марта. Фото: читатель TUT.BY

Жители поселка жаловались, что после употребления воды из крана у людей поднималась температура, начиналась диарея, тошнота.

30 марта, по сообщению районной газеты «Зара», были госпитализированы 5 детей. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, их здоровью и жизни ничего не угрожает, а решение о госпитализации приняли ввиду их малолетнего возраста.

По данным на 31 марта, в бешенковичской больнице находятся 6 детей. Их состояние удовлетворительное, информирует райисполком.

Массового отравления водопроводной водой в Бешенковичах нет, заявила БелаПАН главный врач Бешенковичской центральной районной больницы Светлана Рощина: «Это слухи. Мы работаем в штатном режиме, в плановом порядке. У нас всегда находятся дети на госпитализации и по разным причинам. Дети из-за ухудшения качества воды есть, но повторюсь, все в штатном режиме».

Районные власти говорят, что авария на водопроводных сетях произошла с 29 марта на 30 марта. Но в местной группе люди пишут , что вода «была не очень» еще в воскресенье. Многие жалуются, что после ее употребления слегли целыми семьями: началась рвота, диарея, подскочила температура.

Читатели TUT.BY из Бешенковичей также сообщают, что неприятный запах у воды появился еще в воскресенье, 28 марта.

— Вечером 28 марта из крана потекла вода с запахом канализации. В понедельник мы звонили на 115, в областной центр гигиены и эпидемиологии, районную санстанцию. Но в течение суток проблему никто не устранил, а неприятный запах лишь усилился. У моего 6-летнего ребенка появились температура и рвота, в садик он не пошел. Но в скорую я не звонила, так как сама медик, и знаю, как ему помочь. Сама я себя тоже чувствовала плохо: пила кофе, сваренный на воде из крана. Слышала, что в нашу больницу с ночи 29 марта стали обращаться люди с признаками отравления, — написала нам жительница улицы Молодежной в Бешенковичах.

Марина, жительница улицы Урицкого, рассказала, что по состоянию на вторую половину дня 31 марта аварию не устранили:

— Воду в домах перекрыли 30 марта. Такая же ситуация и сегодня. У воды был запах фекалий — прямо до рвоты. В округе в магазинах раскупили всю питьевую воду. Люди обрывали телефоны коммунальников и водоканала. Но те в ответ лишь кивали друг на друга. У моего старшего сына, подростка, появились рвота и температура. Спасали его дома, сегодня ему уже лучше. Но стало плохо младшему, он дома. В яслях в садике, куда он ходит, сегодня никого из детей нет.

30 марта, по словам Марины, в их дворе была цистерна с питьевой водой.

— Но сегодня утром ее не было, хоть по графику должна была быть. Жду вот сейчас — может, приедет вечером.

Женщина говорит, что проблемы с водой в их микрорайоне возникали и раньше:

— Вода никогда не была кристально чистой, иногда у нее появлялся и запах. Люди к этому уже привыкли. Поэтому, когда случилась эта авария, некоторые, наверное, особо не обратили внимания и пользовались ею.