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Мать пятерых детей, которую обвиняют в создании экстремистского формирования, оставили под стражей
31.03.2021 16:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ольгу Золотарь — мать пятерых детей из поселка Ждановичи, которую обвиняют в создании экстремистского формирования, — после обжалования меры пресечения оставили под стражей. Об этом TUT.BY рассказал ее адвокат Андрей Мочалов. Сейчас Ольга находится в СИЗО № 1 на Володарского.
Жалобу на постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 31 марта рассматривал суд Партизанского района Минска. Его решение — оставить выбранную следствием меру пресечения в силе. Ольга останется в СИЗО.
Ольгу Золотарь задержали 18 марта, когда она везла дочь на музыкальное занятие. После этого в ее доме в Ждановичах прошел обыск.
Вечером того же дня арестовали ее мужа Сергея Ганкевича. Суд
Как
В пятницу, 26 марта, Ольге Золотарь
В августе 2020-го Ольга Золотарь была наблюдателем на выборах, после 9 августа она стала волонтером в лагере на Окрестина. Осенью 2020-го на нее составили протокол за
Ольга Золотарь живет в Ждановичах, вместе с мужем они воспитывают пятерых детей от 4 до 17 лет.
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Ольгу Золотарь - мать пятерых детей из поселка Ждановичи, которую обвиняют в создании экстремистского формирования, - после обжалования меры пресечения оставили...
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