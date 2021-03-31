Мать пятерых детей, которую обвиняют в создании экстремистского формирования, оставили под стражей

Источник материала: Tut.by

Ольгу Золотарь — мать пятерых детей из поселка Ждановичи, которую обвиняют в создании экстремистского формирования, — после обжалования меры пресечения оставили под стражей. Об этом TUT.BY рассказал ее адвокат Андрей Мочалов. Сейчас Ольга находится в СИЗО № 1 на Володарского.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Жалобу на постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 31 марта рассматривал суд Партизанского района Минска. Его решение — оставить выбранную следствием меру пресечения в силе. Ольга останется в СИЗО.

Ольгу Золотарь задержали 18 марта, когда она везла дочь на музыкальное занятие. После этого в ее доме в Ждановичах прошел обыск.

Вечером того же дня арестовали ее мужа Сергея Ганкевича. Суд назначил ему десять суток ареста за незаконное пикетирование — якобы после задержания жены в обеденный перерыв он вывесил на окне БЧБ-флаг. Дома у супругов осталось пятеро детей, временную опеку над которыми взяла бабушка. 28 марта Сергей Ганкевич вышел на свободу.

Как сообщало МВД, в отношении Ольги Золотарь возбудили уголовное дело «за активную протестную деятельность». По какой статье, в ведомстве не уточняли. По информации милиции, женщина была администратором местного дворового чата и с лета прошлого года организатором несанкционированных массовых мероприятий, «так называемых чаепитий, прогулок, концертов».

В пятницу, 26 марта, Ольге Золотарь предъявили обвинение по части 1 статьи 361−1 УК. Ее формулировка звучит так: «Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением». По этой статье Ольге может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В августе 2020-го Ольга Золотарь была наблюдателем на выборах, после 9 августа она стала волонтером в лагере на Окрестина. Осенью 2020-го на нее составили протокол за чаепитие в одном из дворов Ждановичей. Тогда суд назначил ей штраф. 28 января 2021 года ее задержали за мелкое хулиганство, которое состояло в том, что вместе с соседкой она отмывала черную краску с закрашенного мурала с изображением Павла Латушко. Суд по этому делу так и не прошел, уточняет ПЦ «Весна». В следующий раз женщину задержали буквально спустя три дня, когда она ждала подругу возле универсама «Центральный». Тогда Ольга несколько суток провела в изоляторе в 1-м переулке Окрестина.

Ольга Золотарь живет в Ждановичах, вместе с мужем они воспитывают пятерых детей от 4 до 17 лет.