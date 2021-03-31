Бегун: ID-карта должна стать полноценным документом для выезда за границу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар - Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси будет вести переговоры о том, что бы ID-карта могла стать полноценным документом для въезда в некоторые страны, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

"После утверждения соответствующих образцов документов, которое планируется в апреле текущего года, МВД проведет комплекс международных переговоров о взаимных безвизовых поездках граждан, чтобы ID-карта была полноценным документов для краткосрочных выездов граждан РБ в эти страны", - заявил Бегун на пресс-конференции в среду.

В данной связи он пояснил, что речь идет о странах ЕАЭС и государствах, которые присоединены к директории "открытых ключей".

По словам Бегуна, когда будут утверждены образцы соответствующих документов, МВД совместно с МИДом будут проводить соответствующие переговоры по признанию ID-карты гражданина РБ для въезда и краткосрочного пребывания на территории государств Евразийского экономического пространства, а также некоторых других стран.

"Это те страны, которые уже обращались в правительство Беларуси, чтобы предоставить их гражданам на основании их ID-карт въезжать и пребывать на территории Беларуси", - сказал Бегун.

В соответствии с Указом введение биометрических документов, удостоверяющих личность (идентификационной карты) и биометрических документов для выезда за пределы страны и въезда в Беларусь (в виде паспортной книжки) предусматривается с 1 сентября текущего года.

Идентификационная карта (ID-карта) представляет собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой, где содержится информация о владельце карты в текстовом, машиносчитываемом и электронном видах и биометрические данные владельца (фотография и отпечатки пальцев).

ID-карта является полноценным документом, удостоверяющим личность, с возможностью совершения юридически значимых действий за счет использования личной электронной цифровой подписи.

Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая данные владельца – фамилию, имя, дату рождения и его биометрические данные - фотографию и отпечатки пальцев, используемые для его идентификации.

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