|
Прогноз погоды на 1 апреля
31.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНочью погоду в Беларуси будет определять область повышенного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с севера Европы. Опасных метеорологических явлений не ожидается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью погоду в Беларуси будет определять область повышенного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с севера Европы. Опасных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)