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Литературный музей Янки Купалы подготовил интерактив к школьным каникулам

31.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Младших школьников приглашают на игровой просветительский проект "Ауканье весны". В рамках программы знакомят со стародавним обрядом белорусской традиционной культуры. Своими руками ученики создают главный символ весеннего народного праздника - бумажных птиц, поют обрядовые песни, водят хороводы, вместе читают стихи Купалы, посвященные  природе и наступлению весны.

Все участники музейного интерактива получают символические подарки. Просветительские и развлекательные проекты музея Купалы для детей - многолетняя традиция.

 
 
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Младших школьников приглашают на игровой просветительский проект "Ауканье весны". В рамках программы знакомят со стародавним обрядом белорусской традиционной...
 
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