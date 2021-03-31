|
Литературный музей Янки Купалы подготовил интерактив к школьным каникулам
31.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМладших школьников приглашают на игровой просветительский проект "Ауканье весны". В рамках программы знакомят со стародавним обрядом белорусской традиционной культуры. Своими руками ученики создают главный символ весеннего народного праздника - бумажных птиц, поют обрядовые песни, водят хороводы, вместе читают стихи Купалы, посвященные природе и наступлению весны.
Все участники музейного интерактива получают символические подарки. Просветительские и развлекательные проекты музея Купалы для детей - многолетняя традиция.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Младших школьников приглашают на игровой просветительский проект "Ауканье весны". В рамках программы знакомят со стародавним обрядом белорусской традиционной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)