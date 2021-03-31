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100 скворечников к столетию Белгосуниверситета
31.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтуденты и преподаватели всех факультетов БГУ своими руками смастерили домики для птиц. Крылатых гостей готов встречать и сотый, юбилейный, скворечник, который разместился во внутреннем дворике студенческого городка на улице Октябрьской. Новые апартаменты для птиц постарались сделать не только комфортными, но и яркими. Самые креативные скворечники украсили атрибутикой вуза, логотипами студенческих организаций и ручной росписью.
Новые домики для птиц получат прописку в лесопарковой зоне Дубрава и на зеленой территории возле улицы Октябрьской.
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Студенты и преподаватели всех факультетов БГУ своими руками смастерили домики для птиц. Крылатых гостей готов встречать и сотый, юбилейный, скворечник, который...
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