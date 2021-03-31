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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Горнолыжные центры закрывают сезон Последние отголоски зимы и возможность активно провести отдых. Заснеженные склоны в горнолыжных центрах Минской области, несмотря на наступление теплой погоды,...

Последние отголоски зимы и возможность активно провести отдых. Заснеженные склоны в горнолыжных центрах Минской области, несмотря на наступление теплой погоды, будут работать еще больше недели. В Логойске поддерживают снег на самой длинной трассе. Завершение сезона будет ярким и креативным - по-калифорнийски. 10 апреля организаторы обещают программу для тех, кто решит в этот день попрощаться с зимой.Фестиваль "Калифорникейшн" пройдет в Логойске в 15 раз. Не первый год горнолыжные центры Минской области в числе лучших в рейтингах среди стран СНГ.