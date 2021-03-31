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Горнолыжные центры закрывают сезон

31.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Последние отголоски зимы и возможность активно провести отдых. Заснеженные склоны в горнолыжных центрах Минской области, несмотря на наступление теплой погоды, будут работать еще больше недели. В Логойске поддерживают снег на самой длинной трассе. Завершение сезона будет ярким и креативным - по-калифорнийски. 10 апреля организаторы обещают программу для тех, кто решит в этот день попрощаться с зимой.  

Леонид Кравчук, начальник отдела горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Логойск": "Это семейный праздник, где мы как Масленицу проводим зиму по-нашему, по-логойски. Приедут участники, выстроят трамплин, а внизу бассейн. Погода будет плюс 15. И сейчас это кажется нереальным, ведь снег до сих пор лежит. Участники будут в красочных костюмах, будут спускаться с трамплина. Будут фудкорты, активности для детей".

Фестиваль "Калифорникейшн" пройдет в Логойске в 15 раз. Не первый год горнолыжные центры Минской области в числе лучших в рейтингах среди стран СНГ.

 
 
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Последние отголоски зимы и возможность активно провести отдых. Заснеженные склоны в горнолыжных центрах Минской области, несмотря на наступление теплой погоды,...
 
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