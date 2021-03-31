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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подведены итоги республиканского конкурса "Энергомарафон" Лучшие экологические проекты назвали в Борисове. Победителей республиканского конкурса "Энергомарафон" определили сегодня в онлайн-формате. Жюри выбирало среди...

Лучшие экологические проекты назвали в Борисове. Победителей республиканского конкурса "Энергомарафон" определили сегодня в онлайн-формате. Жюри выбирало среди 120 проектов от учащихся школ и колледжей со всех регионов Беларуси, которые победили на областных этапах. Каждый юный эколог презентовал собственный проект - тематические видеоклипы, рекламные ролики, плакаты и рисунки на актуальную тематику. Авторы лучших в семи номинациях получили кубки, дипломы и сертификаты. Школьники из Дзержинска стали победителями "Энергомарафона". В финале экологического соревнования они представили макет инновационного водяного насоса.Цель конкурса - научить детей бережно относиться к окружающей среде и использовать энергоресурсы рационально.