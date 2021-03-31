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Подведены итоги республиканского конкурса "Энергомарафон"

31.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лучшие экологические проекты назвали в Борисове. Победителей республиканского конкурса "Энергомарафон" определили сегодня в онлайн-формате.  Жюри выбирало среди 120 проектов от учащихся школ и колледжей со всех регионов  Беларуси, которые победили на областных этапах. Каждый юный эколог презентовал  собственный проект - тематические видеоклипы, рекламные ролики, плакаты и рисунки на актуальную тематику. Авторы лучших в семи номинациях получили кубки, дипломы и сертификаты. Школьники из Дзержинска стали победителями "Энергомарафона". В финале экологического соревнования они представили макет инновационного водяного насоса. 

Цель конкурса - научить детей бережно относиться к окружающей среде и использовать энергоресурсы рационально.

 
 
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Лучшие экологические проекты назвали в Борисове. Победителей республиканского конкурса "Энергомарафон" определили сегодня в онлайн-формате.  Жюри выбирало среди...
 
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