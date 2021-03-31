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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 70 тысяч квадратных метров сезонных дефектов на дорогах ликвидировано в Минске Более 2 месяцев дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы привести в порядок оживленные городские артерии после зимы. К ремонту подходят комплексно....

Более 2 месяцев дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы привести в порядок оживленные городские артерии после зимы. К ремонту подходят комплексно. С учетом потепления постепенно переходят к использованию твердых асфальтовых материалов. Пластические смеси, с которыми работали в минусовые температуры, заменят на более прочные - они выдержат нагревание в жару.В апреле дорожники приступят к обновлению разметки, а также совместно с коммунальными службами начнут ликвидацию дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях.