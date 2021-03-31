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Более 70 тысяч квадратных метров сезонных дефектов на дорогах ликвидировано в Минске
31.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее 2 месяцев дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы привести в порядок оживленные городские артерии после зимы. К ремонту подходят комплексно. С учетом потепления постепенно переходят к использованию твердых асфальтовых материалов. Пластические смеси, с которыми работали в минусовые температуры, заменят на более прочные - они выдержат нагревание в жару.
В апреле дорожники приступят к обновлению разметки, а также совместно с коммунальными службами начнут ликвидацию дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях.
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Более 2 месяцев дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы привести в порядок оживленные городские артерии после зимы. К ремонту подходят комплексно....
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