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Тактические учения десантников продлятся до 5 апреля

31.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжается тактическое учение десантников. Накануне 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада была доукомплектована  военнослужащими из запаса. Планируется, что в рамках практических занятий опыт получат не только солдаты и сержанты, но и прапорщики, а также офицеры запаса. В настоящее время на полигонах проходит этап боевого слаживания. Отметим, что маневры охватят сразу несколько локаций. Это полигоны: Брестский, Домановский, Обуз-Лесновский и Ружанский. В ходе учения десантники совершат марш, преодолеют водную преграду и отработают десантирование из самолета Ил-76. Также в составе подразделения 38-й бригады пройдут боевые стрельбы и передислокация военной техники. 

А уже сегодня тактические эпизоды будут отработаны на полигоне Обуз-Лесновский. По легенде, состоится уничтожение условного противника в населенном пункте с применением воздушного десанта с малых высот. Также на сегодня запланирован этап боевой стрельбы танковых и десантных подразделений. Тактические занятия десантников стартовали 25 марта и продлятся до 5 апреля. На учении десантников работает съемочная группа Агентства теленовостей. Вся самая оперативная и актуальная информация  о ходе маневров - в наших следующих выпусках.     

 
Теги: Новости
 
 
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В Беларуси продолжается тактическое учение десантников. Накануне 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада была доукомплектована  военнослужащими из...
 
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