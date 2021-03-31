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Тактические учения десантников продлятся до 5 апреля
31.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается тактическое учение десантников. Накануне 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада была доукомплектована военнослужащими из запаса. Планируется, что в рамках практических занятий опыт получат не только солдаты и сержанты, но и прапорщики, а также офицеры запаса. В настоящее время на полигонах проходит этап боевого слаживания. Отметим, что маневры охватят сразу несколько локаций. Это полигоны: Брестский, Домановский, Обуз-Лесновский и Ружанский. В ходе учения десантники совершат марш, преодолеют водную преграду и отработают десантирование из самолета Ил-76. Также в составе подразделения 38-й бригады пройдут боевые стрельбы и передислокация военной техники.
А уже сегодня тактические эпизоды будут отработаны на полигоне Обуз-Лесновский. По легенде, состоится уничтожение условного противника в населенном пункте с применением воздушного десанта с малых высот. Также на сегодня запланирован этап боевой стрельбы танковых и десантных подразделений. Тактические занятия десантников стартовали 25 марта и продлятся до 5 апреля. На учении десантников работает съемочная группа Агентства теленовостей. Вся самая оперативная и актуальная информация о ходе маневров - в наших следующих выпусках.
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В Беларуси продолжается тактическое учение десантников. Накануне 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада была доукомплектована военнослужащими из...
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