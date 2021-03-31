Граждан призывают активно вносить предложения по изменению Конституции

Проект изменений в Основной закон страны должен быть подготовлен к 1 августа. Такие сроки работы Конституционной комиссии, которая сегодня провела первое заседание, озвучил Петр Миклашевич. Затем новеллы будут вынесены на всенародный референдум. Сегодня обсудили организационные вопросы. Определен рабочий график - комиссия планирует собираться раз в две недели, чтобы рассмотреть нововведения по каждому из разделов Основного закона. Все предложения аккумулируются в Национальном центре правовой информации, сейчас для их сбора в режиме онлайн организован электронный ящик. Параллельно с этим будет работать редакционная группа юристов, которая облачит в грамотную форму варианты изменений главного закона страны от граждан или организаций.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси: "Работа будет у нас последовательная, налажена система для того, чтобы услышать голос каждого гражданина, ну и, соответственно, придать ту значимую юридическую форму, поскольку это Основной закон нашей страны".
На этот момент в Палату представителей поступило порядка 5 тысяч предложений. Они исходят не только от граждан или общественных организаций. В процесс вовлечен широкий круг интересов - это и бизнес-круги, и политические партии, и даже субъекты хозяйствования, например, коллектив исторического мемориала Брестской крепости. Сегодня эксперты обсудили предложения по второму разделу Конституции, который касается прав и свобод человека. Как один из ключевых вопросов - цифровизация жизни и правовое регулирование этой сферы, в том числе - защита персональных данных пользователей.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сегодня в международном праве вопрос защиты персональных данных, вопрос регулирования информатизации - это тренд. Республика Беларусь не является исключением. И поэтому то, что на сегодняшний день вопросы о защите персональных данных и информационной безопасности вообще страны ставятся, это вполне обоснованно, и такие предложения заслуживают внимания, и Основной закон должен регулировать новую сферу жизни".