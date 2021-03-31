Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Граждан призывают активно вносить предложения по изменению Конституции Проект изменений в Основной закон страны должен быть подготовлен к 1 августа. Такие сроки работы Конституционной комиссии, которая сегодня провела первое...

Проект изменений в Основной закон страны должен быть подготовлен к 1 августа. Такие сроки работы, озвучил Петр Миклашевич. Затем новеллы будут вынесены на всенародный референдум. Сегодня обсудили организационные вопросы. Определен рабочий график - комиссия планирует собираться раз в две недели, чтобы рассмотреть нововведения по каждому из разделов Основного закона. Все предложения аккумулируются в Национальном центре правовой информации, сейчас для их сбора в режиме онлайн организован электронный ящик. Параллельно с этим будет работать редакционная группа юристов, которая облачит в грамотную форму варианты изменений главного закона страны от граждан или организаций.На этот момент в Палату представителей поступило порядка 5 тысяч предложений. Они исходят не только от граждан или общественных организаций. В процесс вовлечен широкий круг интересов - это и бизнес-круги, и политические партии, и даже субъекты хозяйствования, например, коллектив исторического мемориала Брестской крепости. Сегодня эксперты обсудили предложения по второму разделу Конституции, который касается прав и свобод человека. Как один из ключевых вопросов - цифровизация жизни и правовое регулирование этой сферы, в том числе - защита персональных данных пользователей.