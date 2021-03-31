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Врач в Краснополье рассказала о диагнозе пациентки ее нанимателю. Медика осудили за разглашение врачебной тайны
31.03.2021 17:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За умышленное разглашение врачебной тайны (ч.1 ст. 178 УК) осудили врача Краснопольской центральной районной больницы,
Суд установил, что врач-терапевт больницы в Краснополье 8 декабря 2020 года специально рассказала нанимателю пациентки, работающей в райпо, о диагнозе женщины. Она передала ксерокопии медицинских документов, содержащих сведения о состоянии ее здоровья, о наличии заболевания и диагнозе, что составляет врачебную тайну.
Суд прошел в феврале, а в марте 2021 года была рассмотрена апелляция. Судебная коллегии по уголовным делам Могилевского областного суда приговор суда Краснопольского района оставила без изменений, а жалобу без удовлетворений.
Врача-терапевта признали виновной в умышленном разглашении врачебной тайны и лишили права заниматься медицинской деятельностью на срок 2 года.
Приговор вступил законную силу.
Напомним, что врача БСМП Артема Сорокина также недавно признали виновным в разглашении врачебной тайны, повлекшей тяжкие последствия (ч.3 ст. 178 УК) и
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Врач в Краснополье рассказала о диагнозе пациентки ее нанимателю. Медика осудили за разглашение врачебной тайны
Врач-терапевт передала ксерокопии медицинских документов, содержащих сведения о состоянии ее здоровья, о наличии заболевания и диагнозе пациентки.
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