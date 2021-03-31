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Врач в Краснополье рассказала о диагнозе пациентки ее нанимателю. Медика осудили за разглашение врачебной тайны

31.03.2021 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За умышленное разглашение врачебной тайны (ч.1 ст. 178 УК) осудили врача Краснопольской центральной районной больницы, сообщает Верховный суд. Врач из-за личных неприязненных отношений к пациентке рассказала нанимателю женщины о ее диагнозе — и даже передала ксерокопии документов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Суд установил, что врач-терапевт больницы в Краснополье 8 декабря 2020 года специально рассказала нанимателю пациентки, работающей в райпо, о диагнозе женщины. Она передала ксерокопии медицинских документов, содержащих сведения о состоянии ее здоровья, о наличии заболевания и диагнозе, что составляет врачебную тайну.

Суд прошел в феврале, а в марте 2021 года была рассмотрена апелляция. Судебная коллегии по уголовным делам Могилевского областного суда приговор суда Краснопольского района оставила без изменений, а жалобу без удовлетворений.

Врача-терапевта признали виновной в умышленном разглашении врачебной тайны и лишили права заниматься медицинской деятельностью на срок 2 года.

Приговор вступил законную силу.

Напомним, что врача БСМП Артема Сорокина также недавно признали виновным в разглашении врачебной тайны, повлекшей тяжкие последствия (ч.3 ст. 178 УК) и приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых. Артем Сорокин передал журналистке TUT.BY Екатерине Борисевич разрешенные для публикации родственниками погибшего Романа Бондаренко результаты анализов о том, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола, в то время как первые лица заявляли, что умерший парень был пьян. Нашу журналистку Катерину Борисевич также признали виновной в разглашении врачебной тайны, повлекшей тяжкие последствия (ч.3 ст. 178 УК), и приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин. Катерина за решеткой уже 130 дней.

 
 
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Врач-терапевт передала ксерокопии медицинских документов, содержащих сведения о состоянии ее здоровья, о наличии заболевания и диагнозе пациентки.
 
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