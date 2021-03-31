В Гродно с 1 апреля отменяют один автобусный маршрут, зато продлевают другой

Источник материала: Tut.by

В Гродно с 1 апреля автобус № 43 Фолюш — Лососно-4 отменяют, а № 36 Вишневец — Фолюш продлевают до Лососно-4, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: grodnonews.by

К решению отменить один маршрут и продлить другой специалисты Гродненского автобусного парка пришли после изучения пассажиропотока.

Теперь автобус № 36 не будет сворачивать на улицу Ольги Соломовой и ехать до конечной троллейбусов на Фолюше. Он поедет по следующему маршруту: Вишневец — Малаховичи — почта — проспект Клецкова — автобусный парк — улица Советских Пограничников — БСМП — воинская часть — Лососно — школа — улица Венечная — Лососно-4.

В связи с этим полностью изменилось расписание 36-го и по рабочим, и по выходным дням.

Автобусный маршрут № 43 «Фолюш — Лососно-4» отменяют. Он, кстати просуществовал всего 20 дней. Его пустили 11 марта для подвоза учащихся в школу и домой.