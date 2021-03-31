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В Гродно с 1 апреля отменяют один автобусный маршрут, зато продлевают другой
31.03.2021 17:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно с 1 апреля автобус № 43 Фолюш — Лососно-4 отменяют, а № 36 Вишневец — Фолюш продлевают до Лососно-4,
К решению отменить один маршрут и продлить другой специалисты Гродненского автобусного парка пришли после изучения пассажиропотока.
Теперь автобус № 36 не будет сворачивать на улицу Ольги Соломовой и ехать до конечной троллейбусов на Фолюше. Он поедет по следующему маршруту: Вишневец — Малаховичи — почта — проспект Клецкова — автобусный парк — улица Советских Пограничников — БСМП — воинская часть — Лососно — школа — улица Венечная — Лососно-4.
В связи с этим полностью изменилось расписание 36-го и по рабочим, и по выходным дням.
Автобусный маршрут № 43 «Фолюш — Лососно-4» отменяют. Он, кстати просуществовал всего 20 дней. Его пустили 11 марта для подвоза учащихся в школу и домой.
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В Гродно с 1 апреля автобус № 43 Фолюш - Лососно-4 отменяют, а № 36 Вишневец - Фолюш продлевают до Лососно-4.
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