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В Гродно с 1 апреля отменяют один автобусный маршрут, зато продлевают другой

31.03.2021 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно с 1 апреля автобус № 43 Фолюш — Лососно-4 отменяют, а № 36 Вишневец — Фолюш продлевают до Лососно-4, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: grodnonews.by

К решению отменить один маршрут и продлить другой специалисты Гродненского автобусного парка пришли после изучения пассажиропотока.

Теперь автобус № 36 не будет сворачивать на улицу Ольги Соломовой и ехать до конечной троллейбусов на Фолюше. Он поедет по следующему маршруту: Вишневец — Малаховичи — почта — проспект Клецкова — автобусный парк — улица Советских Пограничников — БСМП — воинская часть — Лососно — школа — улица Венечная — Лососно-4.

В связи с этим полностью изменилось расписание 36-го и по рабочим, и по выходным дням.

Автобусный маршрут № 43 «Фолюш — Лососно-4» отменяют. Он, кстати просуществовал всего 20 дней. Его пустили 11 марта для подвоза учащихся в школу и домой.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно с 1 апреля автобус № 43 Фолюш - Лососно-4 отменяют, а № 36 Вишневец - Фолюш продлевают до Лососно-4.
 
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