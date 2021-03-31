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Более 250 только суицидов. Сколько человек погибло от внешних причин в прошлом году на Гомельщине
31.03.2021 17:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В прошлом году на Гомельщине от внешних причин погибли 833 человека,
Прокурор привел такие цифры: на воде в прошлом году погибли 60 человек, на производстве — 15, от преступлений — 64, причиной смерти 249 человек стал суицид, 259 умерли от отравлений алкоголем.
Причины смерти еще 186 человек не названы.
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В прошлом году на Гомельщине от внешних причин погибли 833 человека.
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