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Более 250 только суицидов. Сколько человек погибло от внешних причин в прошлом году на Гомельщине

31.03.2021 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году на Гомельщине от внешних причин погибли 833 человека, сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на прокурора области Виктора Морозова.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Прокурор привел такие цифры: на воде в прошлом году погибли 60 человек, на производстве — 15, от преступлений — 64, причиной смерти 249 человек стал суицид, 259 умерли от отравлений алкоголем.

Причины смерти еще 186 человек не названы.

 
 
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В прошлом году на Гомельщине от внешних причин погибли 833 человека.
 
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