Более 250 только суицидов. Сколько человек погибло от внешних причин в прошлом году на Гомельщине

Источник материала: Tut.by

В прошлом году на Гомельщине от внешних причин погибли 833 человека, сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на прокурора области Виктора Морозова.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Прокурор привел такие цифры: на воде в прошлом году погибли 60 человек, на производстве — 15, от преступлений — 64, причиной смерти 249 человек стал суицид, 259 умерли от отравлений алкоголем.

Причины смерти еще 186 человек не названы.