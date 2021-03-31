За разграбление старинных надгробий суд вынес приговор двум могилевчанам

Источник материала: Tut.by

За разграбление могил и кражу старинных памятников на Машековском кладбище в Могилеве осудили двоих работников специализированного комбината обслуживания населения, пишет 6tv.by. Их приговорили к различным срокам исправительных работ и принудительному лечению от алкоголизма.



Фото: СТВ

Сергея Петрухина и Василия Подлобко обвиняли в разграблении 5 могил на Машековском кладбище Могилева и краже пяти старинных памятников, которые имели историческую и художественную ценность, но не числились как таковые в официальных документах.

По материалам дела, обвиняемые в мае-июне 2020 года украли и сдали на металлолом все надгробия — в том числе самую старую могильную плиту на Машековском кладбище Могилева. Это чугунное надгробие с могилы XIX века городского головы Григория Грум-Гржимайло.

Приговор огласили 31 марта.

Подлобко, который с октября 2020 года был под стражей, осудили на 2 года исправительных работ с удержанием 25% ежемесячного заработка в доход государства, но не менее одной базовой величины.

Находящийся под подпиской о невыезде Петрухин приговорен к полутора годам исправительных работ с ежемесячным удержанием 15% заработка, но также не менее одной базовой величины.

Поскольку один день содержания под стражей приравнивается к трем дням исправительных работ, то более половины назначенного срока наказания Подлобко уже отбыл. Его освободили из-под стражи в зала суда под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. Петрухину, который с октября находится под подпиской о невыезде, меру пресечения не изменили.

Гособвинитель просил для Подлобко два года колонии общего режима, а для Петрухина — два года исправительных работ с удержанием 15% заработка. Обоим назначено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Выступая на предыдущем, 30 марта, заседании с последним словом, Василий Подлобко заявил о признании вины и попросил оставить его на свободе. Петрухин также признал вину, заявив, что не знал, что выносил с кладбища памятники, думая, что это никому ненужный металл.

Несколькими годами ранее Подлобко отбыл трехмесячный арест за кражу частей оград с кладбища.

Во время судебного процесса подсудимые утверждали, что оговорить себя их заставляли сотрудники Ленинского РОВД. То же самое утверждал и проходящий свидетелем Александр Жуков, работающий вальщиком леса в МГКУП «Специализированный комбинат обслуживания населения». При этом они не называли фамилий сотрудников, якобы оказывавших на них психологическое давление, и не обращались никуда с жалобами на неправомерные действия.

На предпоследнем заседании прокурор зачитал сообщение от женщины-потомка рода Грум-Гржимайло, в котором она, указывая, что не подает гражданского иска о возмещении вреда, поскольку не принимала участия в установке памятника своему знаменитому предку. Однако она считает оскорбительным поступок тех, кто похитил надгробную плиту.