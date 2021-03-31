Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мар – Sputnik. Русский Дом в Минске провел онлайн-конкурс "МинскПоехали!", посвященный 60-летию первого полета человека в космос, сообщили Sputnik в Российском центре науки и культуры в Минске.

Участвовать в конкурсе могли школьники от 7 до 18 лет, ребята должны были снять трехминутные ролики на темы "12 апреля 1961 года в жизни моей семьи", "Моя мечта – космос", "Космос и Беларусь" и выложить в соцсети. Победителями стали учащиеся Минского суворовского военного училища и Новкинской школы Витебского района.

В качестве приза ребята получат возможность стать соведущими на "Гагаринском уроке", который пройдет в начале апреля в Русском Доме в Минске, все остальные участники – фото действующих летчиков-космонавтов с их личными автографами и подарки от Национального исторического музея.

От Беларуси в конкурсе участвовали средняя школа деревни Томашовка (Брестский район), где учился космонавт Петр Климук, Хотюковский УПК детский сад-средняя школа (Крупский район) – здесь учился космонавт Владимир Коваленок, Минское суворовское военное училище, Новкинская и Кировская средние школы (Витебский район), а также 24-я школа Борисова.