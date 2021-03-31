Источник материала: Tut.by

30 марта в Минске прямо в такси задержали парня с килограммом мефедрона. Подробности сообщает пресс-секретарь МВД.

По данным ведомства, 26-летний минчанин около двух месяцев работал на виртуальный наркомаркет, в последнее время занимался фасовкой крупных партий запрещенных веществ.

30 марта его задержали прямо в такси, при себе у него нашли около килограмма мефедрона. До этого он спрятал в окрестностях Минска три пакета наркотиков, там находилось почти 100 закладок. Дома у задержанного нашли 11 свертков с мефедроном, изоленту, фасовочные пакеты и электронные весы. Общий вес изъятого наркотика составил более 1,1 килограмма, сообщили в МВД.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске прямо в такси задержали парня с килограммом мефедрона 26-летний минчанин около двух месяцев работал на виртуальный наркомаркет, в последнее время занимался фасовкой крупных партий запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Известно, что полгода назад минчанин освободился из тюрьмы, в которой сидел за такое же преступление.