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В Минске прямо в такси задержали парня с килограммом мефедрона
31.03.2021 19:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30 марта в Минске прямо в такси задержали парня с килограммом мефедрона. Подробности
По данным ведомства, 26-летний минчанин около двух месяцев работал на виртуальный наркомаркет, в последнее время занимался фасовкой крупных партий запрещенных веществ.
30 марта его задержали прямо в такси, при себе у него нашли около килограмма мефедрона. До этого он спрятал в окрестностях Минска три пакета наркотиков, там находилось почти 100 закладок. Дома у задержанного нашли 11 свертков с мефедроном, изоленту, фасовочные пакеты и электронные весы. Общий вес изъятого наркотика составил более 1,1 килограмма, сообщили в МВД.Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Известно, что полгода назад минчанин освободился из тюрьмы, в которой сидел за такое же преступление.
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26-летний минчанин около двух месяцев работал на виртуальный наркомаркет, в последнее время занимался фасовкой крупных партий запрещенных веществ.
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