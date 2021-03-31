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Задержанных представителей Союза поляков признали политзаключенными
31.03.2021 20:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитники признали политическими заключенными Анжелику Борис, Андрея Почобута, Марию Тишковскую, Ирену Бернацкую и Анну Панишеву — представителей Союза поляков. Об этом
Правозащитники напоминают, что в отношении этих людей Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Республики Беларусь (Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).
— Также нам известно, что органами прокуратуры проводятся проверки учебных планов по изучению польского языка, истребуются личные данные преподавателей и граждан, в том числе несовершеннолетних, посещающих курсы польского языка в ряде частных организаций.
Все это, по их словам, происходит на фоне антипольской пропаганды на государственном ТВ, в которой Польша представляется страной-агрессором, якобы имеющей в том числе и территориальные претензии к Беларуси. Правозащитники указывают, что это не способствует политике добрососедства и доверия между исторически близкими народами. А наказание за выражение мнения об исторических фактах несовместимо с закрепленными в Международном пакте о гражданских и политических правах обязательствами.
— Оценивая данную информацию в совокупности, мы приходим к выводу о явном политически мотивированном характере уголовного преследования Анжелики Борис, Андрея Почобута, Марии Тишковской, Ирены Бернацкой и Анны Панишевой, направленном на создание образа врага как в лице польского государства в целом, так и представителей польского национального меньшинства, и признаем их политическими заключенными.
Правозащитники требуют:
Что происходит?
Напомним, председатель незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была задержана и осуждена на 15 суток, а прокуратура
До этого, 10 марта, такое дело было возбуждено
В четверг, 25 марта, в Гродно
МИД Польши выступил с заявлением по поводу задержания Анжелики Борис и призвал «положить конец преследованиям польского меньшинства». А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал поднять вопрос о притеснении в Беларуси польского меньшинства на саммите ЕС в Брюсселе.
Президент Польши Анджей Дуда
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Правозащитники указывают, что это не способствует политике добрососедства и доверия между исторически близкими народами. А наказание за выражение мнения об...
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