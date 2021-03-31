Задержанных представителей Союза поляков признали политзаключенными

Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными Анжелику Борис, Андрея Почобута, Марию Тишковскую, Ирену Бернацкую и Анну Панишеву — представителей Союза поляков. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



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Правозащитники напоминают, что в отношении этих людей Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Республики Беларусь (Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

— Также нам известно, что органами прокуратуры проводятся проверки учебных планов по изучению польского языка, истребуются личные данные преподавателей и граждан, в том числе несовершеннолетних, посещающих курсы польского языка в ряде частных организаций.

Все это, по их словам, происходит на фоне антипольской пропаганды на государственном ТВ, в которой Польша представляется страной-агрессором, якобы имеющей в том числе и территориальные претензии к Беларуси. Правозащитники указывают, что это не способствует политике добрососедства и доверия между исторически близкими народами. А наказание за выражение мнения об исторических фактах несовместимо с закрепленными в Международном пакте о гражданских и политических правах обязательствами.

— Оценивая данную информацию в совокупности, мы приходим к выводу о явном политически мотивированном характере уголовного преследования Анжелики Борис, Андрея Почобута, Марии Тишковской, Ирены Бернацкой и Анны Панишевой, направленном на создание образа врага как в лице польского государства в целом, так и представителей польского национального меньшинства, и признаем их политическими заключенными.

Правозащитники требуют:

немедленно освободить представителей Союза поляков в Беларуси Анжелику Борис, Андрея Почобута, Марию Тишковскую, Ирену Бернацкую и Анну Панишеву и прекратить их уголовное преследование;

прекратить давление и преследование в отношении представителей польского национального меньшинства;

прекратить использование статьи 130 Уголовного кодекса в целях наказания за выражение мнений об исторических фактах, что является несовместимым с обязательствами Республики Беларусь по Международному пакту о гражданских и политических правах.

Что происходит?

Напомним, председатель незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была задержана и осуждена на 15 суток, а прокуратура завела на нее уголовное дело о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130 УК Беларуси). Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого, 10 марта, такое дело было возбуждено по факту мероприятия в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте.

В четверг, 25 марта, в Гродно прошли обыски в квартире гродненского журналиста и одного из руководителей не признанного властями Союза поляков Беларуси Анджея Почобута, а также в редакции газеты Głos znad Niemna и журнала Magazyn Polski, которые издаются при организации. По словам жены Анджея, Оксаны, обыск проходил в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 130 о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Адвоката на обыск не пустили. После его окончания Почобута увезли.

МИД Польши выступил с заявлением по поводу задержания Анжелики Борис и призвал «положить конец преследованиям польского меньшинства». А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал поднять вопрос о притеснении в Беларуси польского меньшинства на саммите ЕС в Брюсселе.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил , что начал международные переговоры в связи с ситуацией вокруг польского меньшинства в Беларуси.