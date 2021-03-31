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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Доме дружбы состоялась диалоговая площадка "Сильны единством" Социально-экономическое, информационное, культурное взаимодействия Беларуси и России - это лишь часть тезисов, которые обсуждают эксперты в канун Дня единения...

Социально-экономическое, информационное, культурное взаимодействия Беларуси и России - это лишь часть тезисов, которые обсуждают эксперты в канун Дня единения народов двух стран. Сегодня в Доме дружбы состоялась диалоговая площадка "Сильны единством". День выбран не случайно: именно 31 марта в середине 90-х были подписаны основополагающие документы, которые сформировали начало союза, а позже Союзное государство Беларуси и России.Партнерство Беларуси и России во многом обусловлено и тесными социально-экономическими связями на региональном уровне. Так, только у Партизанского района столицы из 21 контракта о сотрудничестве - более половины подписаны с Россией. А это около 600 млн долларов от экспорта в страну-соседку.