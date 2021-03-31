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В Доме дружбы состоялась диалоговая площадка "Сильны единством"

31.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Социально-экономическое, информационное, культурное  взаимодействия Беларуси и России - это лишь часть тезисов, которые обсуждают эксперты в канун Дня единения народов двух стран. Сегодня в Доме дружбы состоялась диалоговая площадка "Сильны единством". День выбран не случайно: именно 31 марта в середине 90-х были подписаны основополагающие документы, которые сформировали начало союза, а позже Союзное государство Беларуси и России.

Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района г. Минска: "Вопросы жизнедеятельности, вопросы культуры, науки образования, социальной защиты - это то, что нас объединяет, то, что дает возможность нам говорить, проводить диалог. Сегодня здесь мы собрались для того, чтобы обсудить это и провести диалоговую площадку по тем вопросам, которые волнуют нас".

Петр Петровский, политолог: "Сейчас готовится отмена роуминга в рамках Союзного государства - это хороший путь по интенсификации наших социогуманитарных и коммуникационных отношений. Чем больше люди будут между собой общаться, тем больше они будут друг друга понимать. Мы выбрали своего союзника, свой основной стратегический вектор развития, который объективно выгоден нам в экономическом, социально-политическом плане, в плане безопасности".

Партнерство Беларуси и России во многом обусловлено и тесными социально-экономическими связями на региональном уровне. Так, только у Партизанского района столицы из 21 контракта о сотрудничестве - более половины подписаны с Россией. А это около 600 млн долларов от экспорта в страну-соседку.

 
Теги: Минск
 
 
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Социально-экономическое, информационное, культурное  взаимодействия Беларуси и России - это лишь часть тезисов, которые обсуждают эксперты в канун Дня единения...
 
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