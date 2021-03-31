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Фейк о Витебском областном онкологическом диспансере
31.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДеструктивные телеграм-каналы продолжают штамповать фейки. Медики развенчали очередной вброс. В чатах говорится, что в Витебском областном онкологическом диспансере пришлось отменить операции, а сложных пациентов направили в областную клиническую больницу. Причина - в обрушении стены здания, откуда и подавался кислород в основной корпус. Факт обрушения кирпичной кладки действительно был. Однако на территории диспансера есть более современная станция - ее построили во время реконструкции хирургического корпуса и сейчас она полностью обеспечивает нужды медицинского учреждения.
Анжела Томчина, главврач Витебского областного онкологического клинического диспансера: "Сразу же предприняли все меры. Без паники, без суеты. Никаких пациентов в областную больницу мы не переводили. Это я заявляю совершенно ответственно. Пациентов из корпуса № 5 перевели в хирургический корпус № 2. Также были вывезены все баллоны на действующую кислородную станцию № 2. На сегодняшний день наша служба работает в штатном режиме".
Специалисты осваивают новые высокотехнологичные операции
Обновленный хирургический корпус, который принял пациентов, открылся еще в феврале. Там установлено современное оборудование, оснащена клинико-диагностическая лаборатория, сформирован профессиональный штат.
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Деструктивные телеграм-каналы продолжают штамповать фейки. Медики развенчали очередной вброс. В чатах говорится, что в Витебском областном онкологическом...
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