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Авария в Минске с участием троллейбуса и двух автомобилей
31.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе выдержали дистанцию. Авария в Минске с участием троллейбуса и двух автомобилей. Общественный транспорт двигался по Немиге со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей, не выдержал дистанцию и столкнулся автомобилем KIA. Он ехал впереди. От удара легковую машину отбросило на Mercedes, который двигался рядом. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Проводится проверка.
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Не выдержали дистанцию. Авария в Минске с участием троллейбуса и двух автомобилей. Общественный транспорт двигался по Немиге со стороны Городского Вала в...
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