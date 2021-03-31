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В Минске растет количество электрозаправок

31.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зеленый свет - зеленому транспорту! Электромобили все чаще встречаются на наших дорогах. Сегодня их уже более 2 с половиной тысяч по стране. Для экотранспорта развивается и инфраструктура. В Минске это 170 электрозаправочных станций. Для популяризации машин - одна из экопарковок столицы на время превратилась в фитнес-зал под открытым небом. Согласно замыслу проекта, если бы 100 человек крутили педали хотя бы по полчаса, вместе они смогли бы зарядить электромобиль. 

Специалисты подсчитали: через 4 года количество электромобилей в Беларуси превысит 120 тысяч. А с вводом в эксплуатацию БелАЭС значительно увеличатся и объемы потребления электроэнергии в разных сферах. 

 
Теги: Минск
 
 
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Зеленый свет - зеленому транспорту! Электромобили все чаще встречаются на наших дорогах. Сегодня их уже более 2 с половиной тысяч по стране. Для экотранспорта...
 
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