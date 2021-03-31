Источник материала: БT

Биометрические паспорта вводятся в Беларуси с 1 сентября

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продолжается подготовка по внедрению биометрических документов на территории Беларуси Некоторые белорусы смогут получить сразу два биометрических паспорта. Это предусмотрено для тех, кто часто выезжает за границу. Если человек, например, сдаст один...

Некоторые белорусы смогут получить сразу два биометрических паспорта. Это предусмотрено для тех, кто часто выезжает за границу. Если человек, например, сдаст один документ для получения визы, то сможет пользоваться вторым. Об этом сегодня сообщил журналистам Алексей Бегун - начальник департамента по гражданству и миграции МВД. Сейчас продолжается активная подготовка по внедрению биометрических документов на территории нашей страны. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности и упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы. В документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца. Всего появится 8 новых видов документов. ID-карты планируется использовать на территории нашей страны для удостоверения личности владельца.Обязательной замены паспортов на новые биометрические документы не планируется. Граждане самостоятельно будут решать, какой вид документа они хотят получить. Сохранится и возможность выезда за рубеж по действующим паспортам.