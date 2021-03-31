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Отработка штурма населенного пункта - тенденция ведения боя

Совместная работа Вооруженных сил

Приоритеты учений

Учения десантников продолжаются

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На полигонах Брестской области в разгаре тактические учение десантников Роль первой скрипки - у бойцов 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. На полигоне Обуз-Лесновский прошел тактический эпизод по штурму населенного...

Роль первой скрипки - у бойцов 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. На полигоне Обуз-Лесновский прошел тактический эпизод по штурму населенного пункта, захваченного боевиками. При поддержки авиации и артиллерии десантники оперативно справились с задачами.О том, какой формат выбран для военных маневров, что ставят на учениях в приоритет - расскажет Юрий Шевчук. В эти дни он находится в эпицентре учебных событий.Александр вместе со своей ротой в первых рядах отправляется на штурм захваченного населенного пункта.Среди поставленных задач - освободить Зорное от боевиков и провести зачистку местности. Последние тенденции военных событий все больше подтверждают, что именно такие компетенций сейчас в приоритете у силовиков.После того как Александр вместе с другими десантниками входит в населенный пункт, с воздуха их поддерживает авиация, представленная вертолетами Ми-8. Чуть дальше авансцены боевых событий точечные удары по противнику наносит артиллерия. К слову, одна из задач этого боевого эпизода - отработка слаживания между разными звеньями Вооруженных сил: ССО, ВСС, артиллерии - от командования до рядового солдата.После массированной огневой атаки ССОшникам на БТР удается войти в населенный пункт. На штурм Зорново уходит буквально несколько минут. Как говорят сами военные, подобные тактические занятия не могут в полной мере отобразить реальные боевые действия. Но приблизиться к ним максимально и извлечь из этого опыт - вполне постижимая задача, с которой военные и справляются во время таких учений.Актуальность таких военных маневров сегодня сложно переоценить. 38 бригада ССО не только мобильные войска, которые способны за считаные часы оказаться в любой точке Беларуси, но и надежный щит страны, прикрывающий западные рубежи. В свете последних событий (учения НАТО у наших границ) совершенствование боеготовности сил специальных операций да и всех войск - сегодня необходимость.Завтра учения десантников продолжатся. В планах передислокация войск и преодоление водных преград. Тактические эпизоды будут проходить как днем, так и ночью. Ожидается, что одним из самых зрелищных элементов маневров станет десантирование военнослужащих 38 бригады из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76.