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На полигонах Брестской области в разгаре тактические учение десантников

31.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Роль первой скрипки - у бойцов 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. На полигоне Обуз-Лесновский прошел тактический эпизод по штурму населенного пункта, захваченного боевиками. При поддержки авиации и артиллерии десантники  оперативно справились с задачами. 

О том, какой формат выбран для военных маневров, что ставят на учениях в приоритет - расскажет Юрий Шевчук. В эти дни он находится в эпицентре учебных событий. 

Отработка штурма населенного пункта - тенденция ведения боя

Александр вместе со своей ротой в первых рядах отправляется на штурм захваченного населенного пункта. 

Среди поставленных задач - освободить Зорное от боевиков и провести зачистку местности. Последние тенденции военных событий все больше подтверждают, что именно такие компетенций сейчас в приоритете у силовиков.

Совместная работа Вооруженных сил

После того как Александр вместе с другими десантниками входит в населенный пункт, с воздуха их поддерживает авиация, представленная вертолетами Ми-8. Чуть дальше авансцены боевых событий точечные удары по противнику наносит артиллерия. К слову, одна из задач этого боевого эпизода - отработка слаживания между разными звеньями Вооруженных сил: ССО, ВСС, артиллерии - от командования до рядового солдата.

Приоритеты учений


После массированной огневой атаки ССОшникам на БТР удается войти в населенный пункт. На штурм Зорново уходит буквально несколько минут. Как говорят сами военные, подобные тактические занятия не могут в полной мере отобразить реальные боевые действия. Но приблизиться к ним максимально и извлечь из этого опыт  - вполне постижимая задача, с которой военные и справляются во время таких учений. 

Актуальность таких военных маневров сегодня сложно переоценить. 38 бригада ССО не только мобильные войска, которые способны за считаные часы оказаться в любой точке Беларуси, но и надежный щит страны, прикрывающий западные рубежи. В свете последних событий (учения НАТО у наших границ) совершенствование боеготовности сил специальных операций да и всех войск - сегодня необходимость. 

Учения десантников продолжаются 


Завтра учения десантников продолжатся. В планах передислокация войск и преодоление водных преград. Тактические эпизоды будут проходить как днем, так и ночью. Ожидается, что одним из самых зрелищных элементов маневров станет десантирование военнослужащих 38 бригады из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. 

 
 
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Роль первой скрипки - у бойцов 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. На полигоне Обуз-Лесновский прошел тактический эпизод по штурму населенного...
 
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