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Из-за некачественной воды госпитализированы 6 детей

По факту аварии проводится эпидрасследование

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авария на водопроводных сетях в Бешенковичах В Бешенковичах на протяжении дня устраняли аварию на водопроводе. Накануне жители сразу нескольких улиц райцентра почувствовали неприятный запах от воды. После...

В Бешенковичах на протяжении дня устраняли аварию на водопроводе. Накануне жители сразу нескольких улиц райцентра почувствовали неприятный запах от воды. После употребления ее в пищу 6 детей попали в больницу с признаками отравления. Работа водозабора, который обслуживает пострадавший район, приостановлена. Взяты пробы, идет проверка. На место происшествия выехала наша съемочная группа.Протяжный сигнал - во двор приехала автоцистерна с чистой водой. Третий день жители нескольких улиц Бешенковичей не открывают водопроводные краны. Рассказывают, что еще в понедельник утром, набирая в чайники воду, почувствовали неприятный запах.Молодая мама Татьяна Пригун с сыном в больнице. У мальчика началась сильная рвота, поднялась температура. Такое состояние, уверена, из-за некачественной воды. Ее ребенок не единственный пострадавший. Сейчас в районной ЦРБ на лечении с похожими симптомами находятся 6 детей.Специалисты разбираются в причинах аварии. Взяты пробы воды. Коммунальный коллапс затронул больше трети горпоселка.Жалобы на качество воды поступали от жителей улиц Молодежная, Урицкого, Цветочной, Репина. Все они питаются от этого водозабора - одного из двух, снабжающих водой Бешенковичи. Сейчас его работа приостановлена.Системы промыли и продезинфицировали. Вчера вода в квартирах отсутствовала. Ее подвозили к домам в цистернах. Сегодня потребителей подключили к другому водозабору.На территории пострадавшего микрорайона расположены школа и ясли-сад. Дошкольное учреждение работает в штатном режиме. Но воду из крана использовать там не спешат, перестраховываются.Что стало причиной ухудшения качества воды, вопрос пока открытый. К разрешению ситуации подключены специалисты областных ведомств - водоканала и санэпидемстанции.