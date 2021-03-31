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Авария на водопроводных сетях в Бешенковичах
31.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Бешенковичах на протяжении дня устраняли аварию на водопроводе. Накануне жители сразу нескольких улиц райцентра почувствовали неприятный запах от воды. После употребления ее в пищу 6 детей попали в больницу с признаками отравления. Работа водозабора, который обслуживает пострадавший район, приостановлена. Взяты пробы, идет проверка. На место происшествия выехала наша съемочная группа.
Протяжный сигнал - во двор приехала автоцистерна с чистой водой. Третий день жители нескольких улиц Бешенковичей не открывают водопроводные краны. Рассказывают, что еще в понедельник утром, набирая в чайники воду, почувствовали неприятный запах.
Из-за некачественной воды госпитализированы 6 детей
Молодая мама Татьяна Пригун с сыном в больнице. У мальчика началась сильная рвота, поднялась температура. Такое состояние, уверена, из-за некачественной воды. Ее ребенок не единственный пострадавший. Сейчас в районной ЦРБ на лечении с похожими симптомами находятся 6 детей.
По факту аварии проводится эпидрасследованиеСпециалисты разбираются в причинах аварии. Взяты пробы воды. Коммунальный коллапс затронул больше трети горпоселка.
Жалобы на качество воды поступали от жителей улиц Молодежная, Урицкого, Цветочной, Репина. Все они питаются от этого водозабора - одного из двух, снабжающих водой Бешенковичи. Сейчас его работа приостановлена.
Системы промыли и продезинфицировали. Вчера вода в квартирах отсутствовала. Ее подвозили к домам в цистернах. Сегодня потребителей подключили к другому водозабору.
На территории пострадавшего микрорайона расположены школа и ясли-сад. Дошкольное учреждение работает в штатном режиме. Но воду из крана использовать там не спешат, перестраховываются.
Светлана Мацуганова, заведующая яслями-садом № 6 г. п. Бешенковичи: "Нет, этой водой мы не пользуемся. Бутилированная вода для питья и привозная для приготовления пищи. Руки моем старым способом: поливаем детям над раковиной водой".
Что стало причиной ухудшения качества воды, вопрос пока открытый. К разрешению ситуации подключены специалисты областных ведомств - водоканала и санэпидемстанции.
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В Бешенковичах на протяжении дня устраняли аварию на водопроводе. Накануне жители сразу нескольких улиц райцентра почувствовали неприятный запах от воды. После...
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