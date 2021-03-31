Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О просьбе поддержать польские нацменьшинства в Беларуси, по факту - героизировать нацизм Попытки не просто переписать историю, но и героизировать нацизм все чаще встречаются в повестке наших западных соседей как элемент внешнего давления и...

Попытки не просто переписать историю, но и героизировать нацизм все чаще встречаются в повестке наших западных соседей как элемент внешнего давления и дестабилизации обстановки внутри Беларуси. Санкций и информационного давления через фейки в деструктивных телеграм-каналах Варшаве оказалось мало. И вот польский лидер попросил помощи у американского коллеги Джо Байдена. Официально это звучало так - поддержать польские нацменьшинства в Беларуси. А по факту - героизировать нацизм. Подробности у(видео).