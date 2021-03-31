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О просьбе поддержать польские нацменьшинства в Беларуси, по факту - героизировать нацизм
31.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПопытки не просто переписать историю, но и героизировать нацизм все чаще встречаются в повестке наших западных соседей как элемент внешнего давления и дестабилизации обстановки внутри Беларуси. Санкций и информационного давления через фейки в деструктивных телеграм-каналах Варшаве оказалось мало. И вот польский лидер попросил помощи у американского коллеги Джо Байдена. Официально это звучало так - поддержать польские нацменьшинства в Беларуси. А по факту - героизировать нацизм. Подробности у Марии Петрашко (видео).
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Попытки не просто переписать историю, но и героизировать нацизм все чаще встречаются в повестке наших западных соседей как элемент внешнего давления и...
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