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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сенсационное расследование ОНТ "Манкурты" Сегодня в эфире наших коллег, телеканала ОНТ, вышло масштабное расследование. Двухсерийный фильм "Манкурты" рассказывает много интересного и важного. К примеру, те...

Сегодня в эфире наших коллег, телеканала ОНТ, вышло масштабное расследование. Двухсерийный фильм "Манкурты" рассказывает много интересного и важного. К примеру, те знаменитые телефонные сливы разговоров пресс-секретаря Президента Натальи Эйсмонт с Дмитрием Басковым и Николаем Латышенком - часть спецоперации КГБ.На инсценировку купились экстремистские телеграм-каналы, а их буквально водили за нос. "Кротом", сливавшим разговоры, оказался подполковник комитета Алексей Хралович. Он якобы подготовил информацию для свержения режима, и Степан Путило с кураторами и бывший силовик Игорь Макар предлагали ему деньги, посты и помощь в выезде из Беларуси, лишь бы заполучить архивы. В телефонном разговоре тот же Макар признал, что беглые работают с иностранными спецслужбами.Более того, печально известные Павел Латушко и Антон Мотолько покидали Беларусь тоже в машинах иностранных дипломатов. Все это часть большой игры, которую развернули иностранные спецслужбы, но, видимо, не ожидали такого изящного ответа. В свою очередь Игорь Макар даже предлагал "перебезчику" ключевые посты и деньги. Высказался беглый "алмазовец" и про Степана Путило. По словам силовика, его интересуют только деньги, наркотики и кончит он плохо - заигрался. Кстати, в эти минуты идет вторая часть расследования на телеканале ОНТ, обе серии можно будет найти и в интернете.