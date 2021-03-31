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В Минске прошло первое установочное заседание Конституционной комиссии
31.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа развитие страны и всех сфер экономики направлены и предстоящие поправки в Основной закон страны. Сегодня в Минске прошло первое установочное заседание комиссии, которая и готовит новую редакцию Конституции. Проект изменений должен быть представлен до 1 августа. Затем новеллы будут вынесены на всенародный референдум. Как часто будет собираться комиссия, что обсуждали сегодня, и какие предложения уже поступают? О законе от жизни - Александр Смирнов.
Возможные изменения Конституции обсуждаются экспертамиРазработать проект новой Конституции на основе осмысления новых концептуальных подходов, учитывая социальные и общественные изменения. Так Петр Миклашевич высказался о задачах комиссии, которая начала сегодня свою работу. В первую очередь определен рабочий график - круг экспертов планирует собираться раз в две недели, чтобы рассмотреть нововведения по каждому из разделов Основного закона. Все предложения аккумулируются в Национальном центре правовой информации, сейчас для их сбора в режиме онлайн организован электронный ящик. Параллельно с этим будет работать редакционная группа юристов, которая облачит в грамотную форму предложения от граждан или организаций.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси: "Сейчас не стоит задача написать Конституцию с чистого листа. Конституция была принята в 1994 году, изменения были внесены в 1096 году. И вот уже около 30 лет РБ устойчиво, динамично, безопасно развивается. Мы достигаем прогресса по различным направлениям. И сегодня на современном этапе необходимо укрепить правовой каркас нашего Основного закона, чтобы дать возможность регулировать на самом высоком уровне, современном, общественные отношения по всем направлениям".
Определиться с полномочиями ветвей власти до конца года
По словам Петра Миклашевича, будет рассмотрено каждое предложение, которое поступит участникам рабочей группы. При этом самые конструктивные предложения в будущем могут быть реализованы не в Конституции, а в соответствующих законах или правовых актах страны.
О корректировках Основного закона, пожалуй, говорят столь же много, как и о предшествующим им перераспределении полномочий между органами власти. Они станут логичной составляющей̆ обновленной Конституции. Такой пакет предложений о расширении сфер влияния Совмин подготовил. В процессе изменений Основного закона и перераспределения полномочий жизненно важно сохранить сильную президентскую власть - это однозначная позиция белорусского лидера.
А. Лукашенко выступает за сильную президентскую власть в Беларуси"36 человек. Они все персонально будут отвечать за те предложения, которые внесут как минимум Президенту. Президент вынесет Конституцию на референдум, Тем, кто забыл это, напоминаю, что не Россия, и не руководство России (как сейчас эти идеи принято подкидывать в России) заставляют Лукашенко Конституцию переделывать. Нет. Этим мы занимаемся давным-давно. Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим, и какой он будет - диктатор, авторитарный руководитель, - мы тоже не знаем. Это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к Конституции".
В Палату представителей поступило порядка 5 тыс. предложенийНа этот момент в Палату представителей поступило порядка 5 тысяч предложений. В процесс вовлечен широкий круг интересов - это и бизнес-круги, и политические партии, и общественные организации. Как отражение процесса - обсуждение широкого круга изменений: социальное партнерство и ответственность государства и гражданина, принципы правового развития, баланс публичных и частных интересов. Предложения от людей самые разнообразные: внедрение института омбудсмена, ответственность детей и родителей, цифровизация общества и защита персональных данных.
Основа основ - права и свободы человекаНеспроста первый рабочий день комиссия начала с обсуждения кейса о правах и свободах человека.
Проект изменений в Основной закон страны должен быть подготовлен к 1 августаТаково видение экспертов новой редакции Конституции. Проект изменений в Основной закон страны должен быть подготовлен к 1 августа. Затем новеллы будут вынесены на всенародный референдум.
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На развитие страны и всех сфер экономики направлены и предстоящие поправки в Основной закон страны. Сегодня в Минске прошло первое установочное заседание...
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