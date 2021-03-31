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Диалоговая площадка в Совете Республики. Молодежь встречал Михаил Русый
31.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПарламентарии продолжают работу с молодежью. Сегодня в Совете Республики гостей встречал председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый. Диалоговая площадка в формате доверительного диалога прошла с членами Молодежного парламента при Новогрудском и Кореличском районном Совете депутатов. Юные гости узнали все об истории становления белорусского парламентаризма, а также своими глазами увидели, как принимаются важнейшие для страны решения.
Диалоговые площадки - уже традиционный формат в работе парламентариев с молодежью. Такие встречи будут продолжены.
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Парламентарии продолжают работу с молодежью. Сегодня в Совете Республики гостей встречал председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному...
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