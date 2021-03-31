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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Преступной группой топ-менеджеров Белгазпромбанка руководил именно Бабарико Это показания бывшего зампредседателя правления финансовой структуры Александра Ильясюка. В суде Московского района продолжаются слушания по делу. С главным...

Это показания бывшего зампредседателя правления финансовой структуры Александра Ильясюка. В суде Московского района продолжаются слушания по делу. С главным фигурантом процесса и своим бывшим боссом Ильясюк знаком с 1995 года. На суде он подтвердил, что умысел на получение взяток от белорусских компаний был, сами взятки тоже. Фигурант признает, откаты от предпринимателей брались за положительное решение о предоставлении кредитов. Незаконная благодарность в виде денежных переводов поступала Ильясюку на счет оффшорной компании. Ее также попросил создать на Кипре его бывший начальник Бабарико. Деньги поступали один-два раза в год. Сразу после задержания в июне 2020 Ильясюк написал явку с повинной, в которой сообщил о получении незаконного денежного вознаграждения. Речь идет о сумме более 180 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Эти выплаты-благодарности, полученные незаконно, он возместил в полном объеме.