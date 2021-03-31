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Ключи от квартир вручили жителям микрорайона Чижовка-6
31.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовая прописка и долгожданные квадратные метры для нуждающихся. 300 семей Заводского района Минска получили сегодня ключи от собственных квартир. Новоселами стали жильцы сразу двух домов в микрорайоне Чижовка-6. Жилье получили в основном многодетные семьи, поэтому у некоторых была возможность при государственной поддержке построить сразу 2 квартиры - одно- и двухкомнатную.
Столичный микрорайон Чижовка-6 активно застраивается. Сегодня здесь уже две новые улицы, возводится паркинг. В планах строительство детского сада.
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Новая прописка и долгожданные квадратные метры для нуждающихся. 300 семей Заводского района Минска получили сегодня ключи от собственных квартир. Новоселами стали...
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