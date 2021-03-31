﻿ Ключи от квартир вручили жителям микрорайона Чижовка-6. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ключи от квартир вручили жителям микрорайона Чижовка-6

31.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новая прописка и долгожданные квадратные метры для нуждающихся. 300 семей Заводского района Минска получили сегодня ключи от собственных квартир. Новоселами стали жильцы сразу двух домов в микрорайоне Чижовка-6. Жилье получили в основном многодетные семьи, поэтому у некоторых была возможность при государственной поддержке построить сразу 2 квартиры - одно- и двухкомнатную.  

Столичный микрорайон Чижовка-6 активно застраивается. Сегодня здесь уже две новые улицы, возводится паркинг. В планах  строительство детского сада.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая прописка и долгожданные квадратные метры для нуждающихся. 300 семей Заводского района Минска получили сегодня ключи от собственных квартир. Новоселами стали...
 
Новости дня
Новости общества
 
Юные белорусы стали участниками международного "космического" конкурса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by