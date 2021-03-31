Инсценировки с участием Эйсмонт, предатель в КГБ и спецоперация под контролем Лукашенко. ОНТ показал «шпионский фильм»

Источник материала: Tut.by

Слитые в интернет записи телефонных разговоров с голосом, похожим на голос пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, были «инсценировкой». Она была проведена в рамках спецоперации по разоблачению предателя в рядах КГБ. Об этом говорится в фильме телеканала ОНТ «Операция КГБ «Манкурты».



Скриншот видео ОНТ

Как заявили в эфире телеканала, спецоперация должна была завершиться еще осенью прошлого года. «Но, потянув за одну ниточку, контрразведка распутала целый клубок шпионских игр».

— Осенью прошедшего года Комитетом государственной безопасности была получена информация о том, что на тот момент неустановленным сотрудником предпринимаются попытки выйти на связь с иностранной спецслужбой для передачи информации закрытого служебного характера, — рассказал глава КГБ Иван Тертель.

Контрразведкой была спланирована и реализована операция — «план проведения мероприятий накладывался на реальную обстановку в стране». С санкции Лукашенко в ней были задействованы в том числе высокие должностные лица, заявил Тертель. Привлекался к операции и, как следует из слов Тертеля, уже задержанный сотрудник, который работал под контролем КГБ.

— Так началась спецоперация, целями которой являлись установление форм и методов работы иностранных спецслужб, всех участников агентурной сети и каналов эвакуации из Беларуси лиц, причастных к шпионской деятельности, — пояснил преследуемые контрразведкой цели закадровый голос.

О чем рассказали в первой серии

У «предателя из КГБ» был доступ к секретам, которые интересовали заказчиков, — особенно любая информация «о высоких должностных лицах». С этой целью и были инсценированы появившиеся потом в Сети разговоры Эйсмонт с Дмитрием Басковым и Николаем Латышенком, говорится в фильме. Их купил Степан Путило и опубликовал в своем канале.

Продолжая игру, КГБ подготовил целый архив липовых секретных документов государственной важности, доступ к которым можно получить через пароль. В обмен на этот пароль «предатель из КГБ» хочет много денег и чтобы ему помогли выехать из Беларуси. Один из вариантов — вывезти на посольской машине.

Именно так, утверждается в фильме, из Беларуси в машине польского посла выехал Павел Латушко, на служебном авто кадрового сотрудника агентства разведки — блогер Антон Мотолько, а в машине латышского дипломата — бывший следователь СК Андрей Астапович.

Называется имя «предателя» — это 37-летний подполковник КГБ, начальник сектора (не уточняется какого) Алексей Хралович.





В игру вступает бывший «алмазовец» Игорь Макар («Трудно представить, агентом скольких разведок он является», — звучит в фильме) и также пытается получить ключ от «секретного архива».

Вывоз «предателя» из Беларуси должны были обеспечить «люди Макара», в частности бывший сотрудник силовых органов Минске пропал ветеран спецподразделения «Алмаз». Ранее о задержании человека с такими инициалами рассказал Макар">Вячеслав Сидоракин (на видео Сидоракин рассказывает о том, что его просили помочь вывезти Храловича на территорию России).

О чем рассказали во второй серии

В Гомеле, Минске и Минском районе обнаружены три тайника с оружием. Их соорудил Сидоракин ("специалист в минно-подрывном деле, который занимался подготовкой наемников для боевых действий на Ближнем Востоке") «со своими подельниками» Юрием Гаркачом и Сергеем Старченко.

В тайниках находились ручные гранаты, специальные заряды для подрыва нефте- и путепроводов, пистолет Макарова с глушителем, патроны, «средства поражения для бронированных автомобилей и воздушных судов», «десятки килограммов взрывчатки, тротил, пластит и эластид».

Группа использовалась иностранными спецслужбами, специализировалась на незаконном пересечении госграницы, собирала информацию об обстановке в Беларуси, действиях силовых структур, планировала похищение бизнесменов «с целью получения выкупа», а госслужащих и силовиков — «для давления в политических целях».

После задержания группы Сидоракина «за рубежом принимают решение переправить «предателя» через государственную границу по второму каналу».





На сотрудничество с белорусским КГБ пошла Ольга Соломеник («в 2002 году уехала в Польшу, где получила вид на жительство и закрутила роман с сотрудником польских спецслужб и была замешана в шпионских играх»). Макар попросил ее перевезти в Польшу «некоего человека и документы».

Провести «предателя» через границу должен был проводник Владимир Трифонов (мужчина на видео рассказывает детали). С собой у Храловича секретные документы — четыре бумажные папки, «удостоверение сотрудника, права водительские, флешка, написано «секретно» и еще что-то такое в толстой папке в прозрачном файле».



Скриншот видео ОНТ

Макар дает указание оставить документы Ольге Соломеник и идти через границу только с паспортом. Однако переход все время откладывается. Макару это объясняют «усилением границы».

Также в фильме звучит история про «поддавшегося на манипуляции извне»: капитан Денис Урад 14 марта на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу».





— Глава государства с самого начала был посвящен во все детали проводимой контрразведывательной операции, принимал личное участие в разработке оперативного замысла, с ним согласовывались основные решения по данным мероприятиям. Расследование продолжается, по понятным причинам не все в настоящее время можно сообщить, многое осталось за кадром, — рапортует в конце фильма глава КГБ Иван Тертель.



Скриншот ОНТ

Напомним, еще в ноябре прошлого года Лукашенко пообещал рассказать , кто и что стоит за «вбросами» компромата на «известных людей».

— Если ты намекаешь на последние сливы в телеграм-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня (Романа Бондаренко. — Прим. TUT.BY)… Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно, — заявил тогда Лукашенко журналисту.

В марте уже этого года он сообщил , что в ближайшее время КГБ «расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластита. Кто специалист, тот знает. Это уже не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? Поэтому им надо сломать, нам надо выстоять, и мы это сделаем».