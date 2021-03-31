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Жители Глубокого навели порядок на территории мемориала "Урочище Борок"
01.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСложно представить, что те, кто ценой своей жизни добывал мирное небо, благодаря кому у нас есть жизнь и будущее, уже в наши дни могут быть преданы. Священный долг каждого белоруса отстоять наши нравственные ценности и идеалы, передать историческую правду молодому поколению и сохранить нашу память в рассказах и исторических местах. Сегодня неравнодушные жители Глубокого навели порядок на территории мемориала "Урочище Борок". Здесь с сентября 1941 года действовал лагерь для советских военнопленных. Люди умирали от голода и болезней, выживших фашисты отправляли на расстрел. Хроника тех страшных лет в репортаже Марины Романовской.
Осенью 1941 на окраине Глубокого был создан лагерь для советских военнопленных
"Местные жители говорили, что сюда, в этот лесной массив, каждый день двигалась повозка, каждый день сюда привозили убитых солдат".
Десятки памятников на территории Глубокского района напоминают о жутких событиях Великой Отечественной. Самое крупное из них - "Урочище Борок". Место скорби. Здесь, в годы оккупации судьбы людей решали фашисты.
На территории мемориала покоятся 27 тысяч человек
Осенью 1941 на окраине Глубокого был создан лагерь смерти. На площади три гектара под открытым небом были созданы невыносимые условия. Военнопленные умирали от голода и болезней, большинство людей расстреляли. "Урочище Борок" стало братской могилой для 27 тысяч человек.
Фашисты снимали с людей одежду, забирали личные вещи и документы. Таким способом скрывали следы своего зверства. Установить личности погибших было практически невозможно. Информацию уже в мирное время пришлось собирать по крупицам. Эти мемориальные плиты на территории мемориала "Урочища Борок" появились недавно. На них увековечены имена солдат и офицеров.
Елена Мяделец, директор Глубокского историко-этнографического музея: "Память - это то, что нас объединяет. Для того чтобы это не повторилось, об этих событиях нужно помнить".
Жители Глубокого поддерживают порядок на территории мемориала
За мемориалом бережно ухаживают круглый год. После зимы убрали опавшие листья и сухую траву. А каждую весну здесь распускаются тюльпаны.
"Будем надеяться, что даже после нас это место останется священным, чистым, ухоженным. И как напоминание про то, что война - это страшно. Это ужас, это не должно повториться".
"Стараюсь рассказывать детям своим, что тут происходило, как происходило. Слушают. Страшно, война - это всегда страшно".
Кровавая расправа над еврейским населением
С особой жестокостью фашисты расправлялись с еврейским населением. Северо-западную часть города отвели под гетто. Первое массовое уничтожение мирного населения произошло в марте 1942. Тогда расстреляли 110 человек. И это было только начало карательных операций.
Елена Мяделец, директор Глубокского историко-этнографического музея: "За 2 с половиной года немцы уничтожили более 10 тысяч евреев. Было принято решение ликвидировать гетто, дома и другие постройки сожгли".
Земля с братских захоронений района находится в местном музее как напоминание об ужасах войны. А исследовательские и поисковые работы не прекращаются.
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Сложно представить, что те, кто ценой своей жизни добывал мирное небо, благодаря кому у нас есть жизнь и будущее, уже в наши дни могут быть преданы. Священный долг...
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