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Осенью 1941 на окраине Глубокого был создан лагерь для советских военнопленных

На территории мемориала покоятся 27 тысяч человек

Жители Глубокого поддерживают порядок на территории мемориала

Кровавая расправа над еврейским населением

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Глубокого навели порядок на территории мемориала "Урочище Борок" Сложно представить, что те, кто ценой своей жизни добывал мирное небо, благодаря кому у нас есть жизнь и будущее, уже в наши дни могут быть преданы. Священный долг...

Сложно представить, что те, кто ценой своей жизни добывал мирное небо, благодаря кому у нас есть жизнь и будущее, уже в наши дни могут быть преданы. Священный долг каждого белоруса отстоять наши нравственные ценности и идеалы, передать историческую правду молодому поколению и сохранить нашу память в рассказах и исторических местах. Сегодня неравнодушные жители Глубокого навели порядок на территории мемориала "Урочище Борок". Здесь с сентября 1941 года действовал лагерь для советских военнопленных. Люди умирали от голода и болезней, выживших фашисты отправляли на расстрел. Хроника тех страшных лет в репортажеДесятки памятников на территории Глубокского района напоминают о жутких событиях Великой Отечественной. Самое крупное из них - "Урочище Борок". Место скорби. Здесь, в годы оккупации судьбы людей решали фашисты.Осенью 1941 на окраине Глубокого был создан лагерь смерти. На площади три гектара под открытым небом были созданы невыносимые условия. Военнопленные умирали от голода и болезней, большинство людей расстреляли. "Урочище Борок" стало братской могилой для 27 тысяч человек.Фашисты снимали с людей одежду, забирали личные вещи и документы. Таким способом скрывали следы своего зверства. Установить личности погибших было практически невозможно. Информацию уже в мирное время пришлось собирать по крупицам. Эти мемориальные плиты на территории мемориала "Урочища Борок" появились недавно. На них увековечены имена солдат и офицеров.За мемориалом бережно ухаживают круглый год. После зимы убрали опавшие листья и сухую траву. А каждую весну здесь распускаются тюльпаны.С особой жестокостью фашисты расправлялись с еврейским населением. Северо-западную часть города отвели под гетто. Первое массовое уничтожение мирного населения произошло в марте 1942. Тогда расстреляли 110 человек. И это было только начало карательных операций.Земля с братских захоронений района находится в местном музее как напоминание об ужасах войны. А исследовательские и поисковые работы не прекращаются.